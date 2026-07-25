Necaxa vs Monterrey: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

Necaxa y Monterrey se enfrentan en Aguascalientes en la segunda fecha de la Liga MX.

El Estadio Victoria recibe este domingo 26 de julio el duelo entre Necaxa y Monterrey, encuentro de la Jornada 2 de la Liga MX en el que ambos equipos buscan su segundo triunfo en el Torneo Apertura 2026.

Duelo de ganadores es el que recibe Aguascalientes. Los Rayos se impusieron en la primera fecha del campeonato al Atlante, que regresa al máximo circuito después de 12 años, mientras que Rayados superó 3-2 como local al Santos Laguna.

¡Por su segunda victoria!⚡️🆚🤠 @ClubNecaxa recibe mañana a @Rayados con la mira puesta en llevarse la victoria, para llegar a seis puntos en el #Apertura2026.



Acá podrás ver el partido: https://t.co/2q3KuqSBnS pic.twitter.com/kEeMM4EQIL — FOX (@somos_FOX) July 25, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Necaxa vs Monterrey?

El partido entre Necaxa y Monterrey se jugarán este domingo 26 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en las señales de FOX y FOX One.

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Fecha : Domingo 26 de julio

Hora : 17:00

Estadio : Victoria

Transmisión: FOX One y FOX

Posibles alineaciones de Necaxa y Monterrey

NECAXA : Luis Jiménez, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Raúl Martínez, Carlos Vargas, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Juan Torres; Julián Carranza, Javier Ruiz y Ricardo Monreal.

MONTERREY: Luis Cardenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Luca Orellano, Jesús Corona y Diego Rossi.

Estamos listos para la Jornada 2.👊🏼 pic.twitter.com/MdQJbdd26K — Rayados (@Rayados) July 25, 2026

Paternidad de Monterrey sobre Necaxa

El Monterrey le tiene tomada la medida al Necaxa, equipo ante el que tiene una racha de nueva victorias en fila.

Los hidrocálidos no derrotan a La Pandilla desde la Jornada 15 del Apertura 2021, cuando se impusieron por pizarra de 1-0 en cotejo desarrollado en el Estadio BBVA.

La buena racha del Monterrey ante el Necaxa comenzó en el Clausura 2022, con una goleada de 4-0 en la segunda fecha de aquel torneo.

En el pasado Clausura 2026, estos clubes también midieron fuerzas en la cancha del Estadio Victoria, donde el marcador tras los 90 minutos reglamentarios fue un 2-0 en favor de los regiomontanos, que ni siquiera clasificaron a la Liguilla.

EVG