Equipo Varonil de Tiro con Arco se cuelga la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Matías Grande, Francisco Padilla y Tadeo Rodríguez fueron los atletas que conformaron el equipo varonil de tiro con arco recurvo y en el primer día de actividad después de la inauguración, lograron colgarse la medalla de oro.

Esta conquista fue la segunda para México en la disciplina de tiro con arco, después de la victoria del conjunto femenil, el cual estuvo conformado por las medallistas olímpicas Ale Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz, quienes vencieron a Colombia 5-1 en la final.

🇲🇽🏹 | Matías Grande, Francisco Padilla y Tadeo Rodríguez le dan a nuestro país su segunda medalla dorada🥇de la jornada en la arquería de @santodomingo2026, gracias a su triunfo de 5 a 3 sobre Colombia.#SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/PospRRO6eO — CONADE (@conadeoficial) July 25, 2026

Los tres arqueros mexicanos derrotaron al conjunto de Colombia en la final por tablero de 5-3 para que el Himno Nacional Mexicano se escuchara en la premiación de la disciplina. El tercer puesto fue para Cuba, país que venció a Guatemala en la pelea por la medalla de bronce.

La actividad de México en tiro con arco continuará este domingo 26 de julio con la participación del equipo varonil y femenil en la modalidad de arco compuesto, en la que nuestro país sigue siendo favorito para colgarse la presea de oro.

Con estas participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe confirman que el tiro con arco en México se está convirtiendo en uno de los deportes más fuertes y con ello podrían llegar como potencia a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DCO