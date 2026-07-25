¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO a Isaac del Toro en la última etapa del Tour de Francia 2026?

Isaac del Toro llega como el tercer lugar a la última etapa del Tour de Francia 2026.

El ciclista mexicano Isaac del Toro llega como el virtual ganador del tercer lugar del Tour de Francia 2026, que llega a su fin este domingo 26 de julio con la realización de la etapa 21, la cual comenzará en el circuito de los Campos Eliseos.

El pedalista originario de Ensenada, Baja California, llega este domingo con la oportunidad de asegurar el tercer lugar y el podio de la carrera más importante del ciclismo, en la que el esloveno Tadej Pogacar, compañero del Torito en el UAE Team Emirates, llega como líder e inminente ganador.

¿Dónde pasan EN VIVO a Del Toro en la última etapa?

La etapa 21 del Tour de Francia 2026, la última de la mítica carrera, se lleva a cabo este domingo 26 de julio a partir de las 9:50 horas del Centro de México. Isaac del Toro buscará mantener el tercer lugar en la competencia.

Fecha : Domingo 26 de julio

Hora : 9:50

Transmisión: ESPN y Disney+

Del Toro busca ser el primer mexicano en el podio en el Tour

Con su inminente tercer lugar en la clasificación general, Isaac del Toro está a las puertas de ser el primer mexicano en la historia en terminar en el top 3 del Tour de Francia.

Raúl Alcalá es hasta el momento el ciclista nacional mejor ubicado en la mítica carrera, en la que culminó octavo de la clasificación general en 1989 y en 1990.

Isaac del Toro ha recibido el apoyo del esloveno Tadej Pogacar, su compañero en el UAE Team Emirates, quien se proclamó campeón en cuatro de las últimas seis ediciones del Tour de Francia.

Salvo un contratiempo, Tadej Pogacar se unirá al belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres que han ganado cinco veces el Tour de Francia.

“He hecho un Tour realmente bueno. Algunos de nuestros competidores tuvieron mala suerte”, dijo el esloveno, cuyo principal rival, Jonas Vingegaard, se cayó y abandonó la carrera. “Lo sacamos adelante con el equipo y ahora solo queda un último espectáculo”.

EVG