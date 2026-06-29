¿Qué pedir en el restaurante de Salt Bae en CDMX para evitar cuentón de $40 mil como Aldo de Nigris?

Qué comer en el restaurante de Salt Bae en CDMX sin pagar tanto

La polémica que se armó por la publicación de Aldo de Nigris en la que acusó que el chef Salt Bae del restaurante Nusr-Et en México de haberlo embaucado con una cuenta de casi 40 mil pesos, en redes sociales comenzaron a surgir versiones sobre cómo evitar esto.

Salt Bae es un famoso chef turco conocido por sus famosos cortes de carne que prepara con láminas de oro, por lo que su restaurante llama la atención, así como los otros que tienen alrededor del mundo en Estambul, Las Vegas, Dubai y Qatar.

Ir a uno de los restaurantes de este chef se ha vuelto un sueño para muchos, por eso cuando abrió su sucursal en México fue un boom y muchos de los influencers, políticos y solialités querían visitar el lugar ubicado sobre paseo de la Reforma en el hotel St. Regis Mexico City.

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Aldo de Nigris contó en un video que publicó en sus redes sociales que sus amigos lo invitaron a ir a cenar y que ahí estaba el mismo Salt Bae para hacer su conocido movimiento para ponerle sal a la carne.

El sobrino de Poncho de Nigris contó que Salt Bae le dio a entender que los cortes de carne iban por su cuenta, cuando vio que la gente le empezó a pedir fotos. Sin embargo, su sorpresa fue cuando vio la cuenta de 40 mil pesos con todo y propina incluida.

Aldo se molestó mucho y exhibió lo sucedido y señaló que a él no le gusta malgastar el dinero en cenas en restaurantes. Pero tuvo que pagar su cuentota.

¿Qué comer en el Nusr-Et de México?

Mike Toledo, experto en viajes de lujo, hizo una reseña honesta del restaurante Nusr-Et de México y aseguró que no vale la pena pedir los cortes ostentosos con oro, que son los que realmente elevan la cuenta por las nubes.

El creador de contenido de viajes explicó en su video, que tiene más de 10 mil likes y más de 400 mil reproducciones, que para no pagar una cuenta altísima él recomienda comer tres platillos esenciales que son: sushi de carne, una hamburguesa y baklava.

El influencer contó que cuando él visitó el restaurante de CDMX pagó una cuenta de 3 mil pesos por persona y fue muy claro.

Lo que no pediría otra vez: nada de las cosas que tienen oro, eso es sólo para sacarte dinero Mike Toledo, experto en viajes de lujo



Asimismo, el influencer señaló que el único restaurante que vale la pena cada peso que se gasta es la sucursal de Estambul que es el original.

Los usuarios de Internet apoyaron a Aldo de Nigris y pidieron en las redes sociales apoyar mejor a los negocios locales en lugar de este tipo de restaurante restaurantes.

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