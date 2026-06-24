Guía MICHELIN presenta Mindful Voices para amplificar el compromiso de chefs, hoteleros y productores de vino inspiradores

Querétaro, México.- — La Guía MICHELIN lanza Mindful Voices, una iniciativa editorial pionera destinada a dar visibilidad a personas que, a través de su compromiso y sus acciones, están proponiendo nuevas formas de hacer las cosas en la gastronomía, la hospitalidad y el vino.

Mindful Voices: la Guía MICHELIN va más allá de la gastronomía

En línea con la reciente incursión de la Guía en el mundo de la hospitalidad y el vino, así como con su rápida expansión internacional en más de 60 destinos, la Guía MICHELIN ha creado un concepto editorial ambicioso y universal. Diseñado para captar mejor el carácter único de estas tres expresiones del arte de vivir y para trascender las fronteras locales, Mindful Voices destacará y compartirá las historias y prácticas pioneras de chefs, hoteleros y productores de vino. Paralelamente, la iniciativa de la Estrella Verde MICHELIN, limitada a la gastronomía, se irá eliminando de manera gradual.

Para Gwendal Poullennec, Director Internacional de las Guías MICHELIN: “Mindful Voices dará una plataforma a todos aquellos que están reescribiendo las reglas en sus respectivos campos. Este nuevo marco surge directamente de lo que nuestros equipos de inspección constatan de primera mano: encuentros y experiencias que están transformando la forma en que se hacen las cosas y que merecen ser compartidos. Fiel a su identidad y a sus valores, la Guía MICHELIN amplificará y dará plena resonancia a estas voces de los mundos de la gastronomía, la hospitalidad y el vino, para que puedan ser escuchadas, estén donde estén”.

Mindful Voices: una plataforma editorial global

Los nuevos contenidos de Mindful Voices darán cuenta —a escala global— no de los lugares, sino de las personas que los encarnan; aquellas que están innovando e impulsando iniciativas inspiradoras.

Se presentará:

En todas las plataformas de la Guía MICHELIN, tanto digitales —web, app y redes sociales— como impresas, a través de perfiles de mujeres y hombres de los mundos de la gastronomía, la hospitalidad y el vino.

En la revista de la Guía MICHELIN, con reportajes de profundidad centrados en ellos.

En eventos clave en los que participen estas personalidades.

La pestaña editorial “Mindful Voices”, que funciona como acceso directo, está disponible desde la página de inicio de la Guía MICHELIN, tanto en el sitio web como en la app, y permitirá a todos descubrir iniciativas y proyectos inspiradores.

Comenzó el 1 de junio de 2026.

Mindful Voices se presentó durante la ceremonia de la Guía MICHELIN de los Países Nórdicos, el 1 de junio de 2026, en Copenhague, Dinamarca. Su despliegue continuará a nivel europeo y posteriormente a escala mundial durante 2026.

Mindful Voices comenzará con la gastronomía —el corazón de la experiencia de la Guía MICHELIN— antes de extenderse a la hospitalidad y, después, al vino.

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