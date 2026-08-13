Colágeno: el secreto mejor guardado para tu rendimiento y apariencia

La especialista Ana Villarreal enfatizó la relevancia del colágeno como sostén estructural de los tejidos conectivos.

En un mundo cada vez más exigente, cada detalle cuenta. Desde el gimnasio hasta la sala de juntas, el hombre moderno busca una ventaja, un elemento que eleve su juego. Y si bien la dieta y el ejercicio son fundamentales, hay un componente estructural en tu cuerpo que, quizás, no has optimizado: el colágeno.

Esta proteína constituye aproximadamente el 30% de tu proteína total y es la base de tu piel, huesos, tendones, ligamentos y cartílagos; en esencia, es la clave de su elasticidad, resistencia y capacidad de regeneración.

“El colágeno es fundamental para la estructura y función de nuestros tejidos conectivos. Es el soporte que nos permite movernos, mantenernos firmes y lucir una piel saludable”, explica Ana Villarreal, gerente de Nutrición de Nestlé México.

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¿Por qué el colágeno es indispensable para los hombres?

Aunque el colágeno es vital para todos, los hombres tienen una relación única con esta proteína. ¿Sabías que, a pesar de que los hombres suelen tener una mayor densidad de colágeno en la piel que las mujeres, también experimentan una mayor pérdida de esta proteína? Factores como niveles más altos de testosterona, mayor masa muscular y una vida generalmente más activa físicamente pueden acelerar su desgaste. Esto significa que tu demanda y la necesidad de reponerlo pueden ser superiores.

Aquí te desglosamos cómo el colágeno puede potenciar tu rendimiento:

1. Optimiza tu rendimiento físico y acelera la recuperación

Articulaciones a prueba de todo: El colágeno es el componente principal del cartílago, esa amortiguación natural que permite un movimiento fluido y sin dolor. Para atletas o simplemente para quienes disfrutan de una vida activa , mantener la salud articular es crucial. Estudios sugieren que la suplementación con péptidos de colágeno puede mejorar la funcionalidad articular y reducir el dolor, incluso en casos de lesiones.

Tendones y ligamentos fortalecidos: Tus tendones y ligamentos, esenciales para la fuerza y la estabilidad, dependen del colágeno para su integridad. Una ingesta adecuada puede acelerar la recuperación de lesiones.

La gerente de Nutrición de Nestlé México abordó las necesidades biológicas específicas del organismo masculino. ı Foto: Pixels.

2. Recuperación muscular superior

Después de un entrenamiento intenso, la recuperación es tan importante como el esfuerzo. El colágeno puede contribuir a una menor percepción del dolor muscular y una mejor recuperación post-ejercicio.

3. La clave para una apariencia impecable

Piel firme, elástica e hidratada: El colágeno es el arquitecto de la elasticidad y la hidratación de tu piel. Una piel bien nutrida con colágeno se traduce en una apariencia más joven, con menos líneas de expresión y una luminosidad que proyecta vitalidad. Juega un papel importante contra los signos del envejecimiento.

Cabello y uñas de impacto: El colágeno es ampliamente reconocido por su papel en la fortaleza y el crecimiento saludable del cabello y las uñas, complementando tu imagen de cuidado personal.

Es importante considerar la nutrición proteica como una inversión en la salud a largo plazo. ı Foto: Pixels.

4. Huesos sólidos para un futuro duradero

El colágeno es un pilar en la prevención de trastornos degenerativos óseos, pues proporciona soporte y estructura a tus huesos, siendo vital para mantener su densidad y resistencia a lo largo de los años.

La especialista en nutrición de Nestlé México recomienda combinar la ingesta de péptidos con fuentes naturales de vitamina C. ı Foto: Pixels.

Integra el colágeno en tu estilo de vida

Para asegurar una ingesta adecuada y maximizar sus beneficios, considera estas estrategias:

Nutrición inteligente: Incorpora alimentos ricos en colágeno o que estimulen su producción. Caldos de hueso, piel de pollo, piel de pescado y claras de huevo son excelentes opciones. No olvides la vitamina C (presente en cítricos , bayas y vegetales de hoja verde), esencial para la síntesis de colágeno.

Suplementación estratégica: La suplementación con péptidos de colágeno ha demostrado ser altamente efectiva. Estudios sugieren que la ingesta de colágeno puede mejorar la elasticidad de la piel, reducir el dolor articular y fomentar la La suplementación con péptidos de colágeno ha demostrado ser altamente efectiva. Estudios sugieren que la ingesta depuede mejorar la elasticidad de la piel, reducir el dolor articular y fomentar la salud general de los tejidos conectivos. La buena noticia es que el uso prolongado de colágeno se considera seguro.

Te invitamos a ver el colágeno no como un simple suplemento, sino como una inversión estratégica en tu capital más valioso: tu cuerpo. Es la base para un rendimiento óptimo, una recuperación más rápida y una apariencia que irradia confianza.

Porque un hombre que se cuida, domina su mundo.

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JVR