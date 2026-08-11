Lace core: La tendencia que reinventa el encaje para el día a día

La estética deja de estar reservada para la lencería y los looks de ocasión; una de las claves es jugar con materiales opuestos, ya sea en blusas, faldas o vestidos

El lace-core se ha convertido en una de las tendencias más románticas y versátiles del momento. Inspirada en la delicadeza del encaje, esta estética rescata un tejido que durante años estuvo reservado para la lencería o los looks de ocasión y lo transforma en el protagonista de los outfits cotidianos.

Vestidos vaporosos, blusas semitransparentes, faldas con detalles de encaje e incluso accesorios con acabados delicados forman parte de una corriente que apuesta por la feminidad sin renunciar a un aire moderno.

El Dato: Para verte más casual, usa una falda de encaje con una playera oversize y botas o sandalias. O úsala sobre un pantalón de mezclilla para realzar tu look.

El lace-core también juega con los contrastes y combina las prendas de encaje con piezas estructuradas para lograr un equilibrio entre lo delicado y lo urbano. El resultado son looks sofisticados, frescos y fáciles de adaptar tanto para el día como para la noche, demostrando que el encaje puede ser mucho más que un detalle decorativo para convertirse en el centro de cualquier outfit.

La estética deja de estar reservada para la lencería y los looks de ocasión; una de las claves es jugar con materiales opuestos, ya sea en blusas, faldas o vestidos ı Foto: Pexels y magnific.com/

Una de las maneras de portar esta estética es llevar una camisa o top con detalles de encaje, para que esta prenda sea el punto focal del atuendo y se pueda combinar con unos jeans rectos o pantalones de vestir. Esta mezcla equilibra la delicadeza del tejido con prendas de uso diario, creando un estilo casual pero sofisticado.

El Tip: También puedes incorporar el encaje en atuendos más rockeros, como usar pantalones con este material, combinados con prendas de cuero, botas altas y cinturones.

Otra forma de llevar el lace-core es apostar por una falda satinada con aplicaciones de encaje y combinarla con una camiseta básica, un suéter amplio o una sudadera, además de tenis o botas para romper con el estilo romántico.

Para un atuendo chic, elige un vestido de encaje en tonos claros. ı Foto: Pexels y magnific.com/

Una de las claves de esta tendencia es jugar todo el tiempo con materiales opuestos, ya que el contraste aporta equilibrio y evita que el conjunto se vea demasiado delicado o recargado.

En ese sentido, una manera de lucir esta estética es con un vestido de encaje o con transparencias. Puede adaptarse al día si se acompaña de una chamarra de mezclilla, una biker de cuero, un blazer estructurado de gamuza o un suéter de punto grueso.

La estética deja de estar reservada para la lencería y los looks de ocasión; una de las claves es jugar con materiales opuestos, ya sea en blusas, faldas o vestidos ı Foto: Pexels y magnific.com/

Una de las características del estilo lace-core es superponer prendas. Un top de encaje puede llevarse debajo de una camisa abierta, un blazer o un cárdigan, mientras que una blusa semitransparente luce mucho más moderna al combinarse con un bralette o una camiseta lisa debajo, aportando dimensión al outfit sin perder comodidad.

Para quienes prefieren un estilo más discreto, pueden sumarse a la tendencia con prendas que incluyan acabados de encaje en el escote, las mangas o el dobladillo. También funcionan accesorios como calcetas, moños para el cabello o bolsos con aplicaciones delicadas.

este estilo también lo puedes usar para planes semiformales. ı Foto: Pexels y magnific.com/

En esta estética que ha conquistado el streetwear de la temporada de verano, también puede adaptarse un estilo elegante y contemporáneo al combinar blusas o tops de encaje con pantalones de pinzas, chalecos, sacos o trajes sastre. Esta fusión entre lo romántico y lo clásico crea looks ideales para la oficina, reuniones o eventos semiformales.

La estética deja de estar reservada para la lencería y los looks de ocasión; una de las claves es jugar con materiales opuestos, ya sea en blusas, faldas o vestidos ı Foto: Pexels y magnific.com/

Más allá de responder a una moda pasajera, esta propuesta confirma que las prendas con inspiración en la lencería pueden integrarse con facilidad al guardarropa actual por mucho tiempo. La versatilidad de sus siluetas y acabados permite crear combinaciones para distintos contextos, desde planes informales hasta compromisos laborales, convirtiéndola en una alternativa para quienes buscan renovar su forma de vestir con un toque contemporáneo.