SSa y OPS firman estrategia de cooperación 2026-2030 para fortalecer el sistema de salud en México

La Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) firmaron la Estrategia de Cooperación de País con México 2026-2030, un acuerdo que busca fortalecer el sistema nacional de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad y avanzar hacia la cobertura universal.

Durante la ceremonia, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que el instrumento permitirá alinear las prioridades nacionales con la cooperación técnica de la OPS/OMS para consolidar el Servicio Universal de Salud, fortalecer la atención primaria, impulsar la prevención y responder a los principales desafíos sanitarios del país.

El funcionario señaló que la estrategia se encuentra alineada con el Programa Sectorial de Salud, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y el Plan Estratégico de la OPS, además de contribuir a la transformación del sistema nacional mediante acciones enfocadas en sistemas y servicios de salud, enfermedades transmisibles y crónicas, salud mental, inmunización y preparación ante emergencias sanitarias.

“En el fondo de estas prioridades late una convicción compartida: la salud es un derecho, la desigualdad es inaceptable, la cooperación internacional agrega valor y las respuestas más sólidas son aquellas que se construyen en común”, expresó Kershenobich.

Desde Washington, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, participó de manera virtual y destacó la relevancia de la cooperación con México, así como el papel del país en los organismos directivos de la Organización Mundial de la Salud y de la propia OPS.

Subrayó que la Estrategia de Cooperación está alineada con las prioridades regionales para fortalecer los sistemas de salud en el continente.

Por su parte, el representante de la OPS/OMS en México, José Moya, explicó que el documento fue resultado de un proceso participativo que involucró a instituciones gubernamentales, academia y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, resaltó que México cuenta con 14 Centros Colaboradores de alta excelencia técnica, los cuales fortalecen las capacidades nacionales y regionales en materia de salud pública.

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