‘Estamos preparados y vigilantes’, asegura SSa ante brote de hantavirus y ébola fuera de México

Al exponer los avisos epidemiológicos que se emitieron por los brotes de hantavirus y ébola en otras partes del mundo, así como el golpe de calor dentro del país, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró que en México se encuentran “preparados y vigilantes” si ambas enfermedades llegaran al territorio nacional.

“Ante estas dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria no mundial, pero sí local, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”, sostuvo durante su participación en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum.

David Kershenobich aclaró que hasta ahora no se ha registrado ningún caso de hantavirus ni ébola; sin embargo, ya se han emitido las alertas para prestar atención a sus síntomas y poder identificarlos, ya que sí representan virus de “preocupación de vigilancia epidemiológica”.

Respecto al primero, David Kershenobich aclaró que hasta ahora no se ha registrado ningún caso de hantavirus n explicó que ataca las vías respiratorias que ocurre por exposición a roedores y sólo existe una cepa que se transmite de persona a persona y que, por ahora, sólo se encuentra en Argentina y Chile.

El último corte indica que van 13 casos a nivel mundial, de los que tres terminaron en muertes.

“Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario”, aseguró.

Sobre el ébola explicó que su transmisión es por exposición a murciélagos, que se transmite por secreciones y fluidos corporales; su manifestación es una gripe de “manera vaga”; sin embargo, el riesgo yace en la “fiebre hemorrágica” que provoca y que es de alta tasa de letalidad, donde 40 por ciento de los casos terminan en muerte.

Datos sobre el ébola . ı Foto: Captura de pantalla.

Debido a esto, la Secretaría de Salud ya emitió una alerta de viaje para quienes viajen al Congo o África y se establezca una vigilancia, la cual también se aplica a los viajeros que llegan de dicha región.

“Tenemos ya guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de ébola y también poderlo reconocer y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos”, subrayó.

Otro de los avisos, y que sí tiene presencia en el país, es respecto al golpe de calor.

Recordó que la regulación que el cuerpo hace por sí mismo de la temperatura va de los 36.5 grados a los 37.5, pero hay momentos en los que ocurre un desajuste, en donde la temperatura corporal puede llegar hasta los 40 grados y el calor se retiene dentro del cuerpo, lo que puede provocar que los vasos sanguíneos se dilaten.

Esto provoca una piel rojiza, caliente y seca, síntomas que ya son de alarma, junto al dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

“Empieza el pulso a ser un poco más rápido, aparece náusea, vómito y aparece dolor de cabeza. Lo que sucede con el calor es que todas las células que tienen proteínas, se dañan e inmediatamente ocurre un colapso que se manifiesta con sensación de desmayo y de convulsiones. Es importante reconocerlo porque es muy brusco”, explicó.

Recomendó a la población evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como permanecer en lugares frescos y usar ropa ligera.

Expuso que este año van 264 casos de golpe de calor y aseguró que hay una vigilancia estrecha acompañada de una estrategia para instalar puntos de hidratación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR