México suma apoyo marítimo para Cuba ante crisis humanitaria

México envió a Cuba toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina, como parte de una entrega humanitaria compartida con Uruguay, informó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El cargamento llegó en un buque a la terminal de Haiphong, en la Bahía de La Habana, punto utilizado para recibir ayuda internacional y alimentos.

La entrega también incluyó 672 toneladas de leche en polvo aportadas por Uruguay, país que participó en el envío como parte de la cooperación regional dirigida al pueblo cubano.

Autoridades de los tres países acudieron a la recepción del cargamento. Por México participaron el embajador Miguel Ignacio Reynoso Reynoso y la directora ejecutiva de la AMEXCID, Alejandra Del Moral Vela.

Representantes uruguayos y cubanos también asistieron al acto, entre ellos el embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canelas Franco; el ministro interino de Relaciones Exteriores cubano, Gerardo Peñalver Portal; el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, así como la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.

Del Moral Vela refrendó la fraternidad del pueblo mexicano hacia Cuba y señaló que el envío responde a la necesidad urgente derivada de la crisis que enfrenta ese país, bajo la directriz de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR