México suma apoyo marítimo para Cuba ante crisis humanitaria

México envió a Cuba toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina, como parte de una entrega humanitaria compartida con Uruguay, informó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
El cargamento llegó en un buque a la terminal de Haiphong, en la Bahía de La Habana, punto utilizado para recibir ayuda internacional y alimentos.
La entrega también incluyó 672 toneladas de leche en polvo aportadas por Uruguay, país que participó en el envío como parte de la cooperación regional dirigida al pueblo cubano.
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Autoridades de los tres países acudieron a la recepción del cargamento. Por México participaron el embajador Miguel Ignacio Reynoso Reynoso y la directora ejecutiva de la AMEXCID, Alejandra Del Moral Vela.
Representantes uruguayos y cubanos también asistieron al acto, entre ellos el embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canelas Franco; el ministro interino de Relaciones Exteriores cubano, Gerardo Peñalver Portal; el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, así como la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.
Del Moral Vela refrendó la fraternidad del pueblo mexicano hacia Cuba y señaló que el envío responde a la necesidad urgente derivada de la crisis que enfrenta ese país, bajo la directriz de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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FGR