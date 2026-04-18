México, España y Brasil se comprometen a incrementar respuesta humanitaria a Cuba

Cubanos celebran aniversario de Revolución Cubana y fallida invasión estadounidense en Bahía de Cochinos.

Los gobiernos de México, Brasil y España se comprometieron a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria para Cuba, país que se encuentra en medio de una “grave crisis humanitaria” a causa del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Así lo expresaron los tres gobiernos en un posicionamiento conjunto, publicado este sábado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Cubanos se reúnen para buscar acceso a internet, en medio de un apagón. ı Foto: Reuters

En este comunicado, los tres gobiernos expresan su “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba”, a propósito de lo cual hicieron un llamado a adoptar las “medidas necesarias para aliviar esta situación”.

En el mismo sentido, los tres gobiernos asumieron su compromiso de “incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria”, lo cual, enfatizaron, es en favor de “aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Mariela Castro, hija del expresidente cubano, Raúl Castro, durante los festejos. ı Foto: Reuters

Recordar que, desde hace meses, México ha enviado buques con ayuda humanitaria a Cuba, si bien se ha suspendido el envío de crudo hasta que se encuentre una salida diplomática que no afecte el diálogo con Estados Unidos.

Por otro lado, México, Brasil y España hicieron un llamado a evitar acciones “que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional”.

"Hasta aquí llegaron", se lee en un espectacular que conmemora fallida invasión estadounidense de Bahía de Cochinos. ı Foto: Reuters

De la misma forma, urgieron a “respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias”.

Así, los gobiernos de México, Brasil y Cuba reiteraron su “compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo”.

Un hombre ondea una bandera cubana durante los festejos por el aniversario de la fallida invasión de Bahía de Cochinos. ı Foto: Reuters

“Hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”, concluye el comunicado de los gobiernos de México, Brasil y España.

“Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, abundó.

COMUNICADO CONJUNTO BRASIL-ESPAÑA-MÉXICO SOBRE LA SITUACIÓN EN CUBA.https://t.co/mUBiMwLfyf pic.twitter.com/lLctZphKNG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 18, 2026

El posicionamiento ocurre un día después de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, con sede en Barcelona, España, donde participaron líderes de varias regiones del mundo, entre ellos Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

Durante sus respectivas intervenciones en la Cumbre, los líderes hicieron un llamado a respetar la democracia y la libre determinación de los pueblos.

Mientras que Cuba, bajo bloqueo petrolero estadounidense, enfrenta una crisis humanitaria, pues la falta de crudo ha provocado desabasto, apagones y otras situaciones que complican la vida diaria en la isla.

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