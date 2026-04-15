Cuba acusa a Estados Unidos de intimidación

Activistas ondean banderas cubanas desde el buque Maguro, el 24 de marzo.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó de nuevo a Estados Unidos de intimidar a países y empresas que buscan comerciar con la isla, en medio del cerco energético que, afirmó, forma parte del bloqueo impulsado por Washington.

A través de sus redes sociales, ayer el jefe de la diplomacia cubana sostuvo que estas acciones “intimidan, presionan y extorsionan” a quienes mantienen relaciones comerciales con Cuba, al tiempo que defendió el derecho del país a importar combustibles sin restricciones.

Bruno Rodríguez calificó además de contradictorias las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien señaló que su gobierno podría centrarse en Cuba tras resolver el conflicto con Irán, luego de autorizar el arribo de algunos petroleros a la isla.

TE RECOMENDAMOS: Estrecho bajo presión diplomática Bloqueo en Ormuz y diálogo bilateral reabren vías en crisis

El canciller afirmó que estas posturas buscan generar confusión y obstaculizar el suministro energético hacia territorio cubano. En ese sentido, reiteró que cualquier nación tiene derecho a exportar combustible a Cuba sin interferencias externas.

En las últimas semanas, Washington permitió la llegada del buque ruso Anatoly Kolodkin con 100 mil toneladas de crudo, aunque advirtió que futuros envíos serán evaluados caso por caso. Posteriormente, se reportó el posible arribo de otro tanquero, el Universal, vinculado a la naviera Sovcomflot.