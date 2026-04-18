“Es el poder del pueblo”, Sheinbaum reivindica la democracia en cumbre internacional

Asistentes a la cumbre En defensa de la democracia, en Barcelona, España

Retomando la célebre frase del exmandatario estadounidense, Abraham Lincoln, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, afirmó que la democracia debe entenderse como “el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Vía redes sociales la mandataria compartió este mensaje y una fotografía, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde subrayó la importancia de fortalecer este sistema político a nivel internacional.

En este encuentro, líderes y representantes de distintos países discuten acciones para proteger las instituciones democráticas.

El mensaje de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

Cumbre en México

Durante su mensaje en la Reunión en Defensa de la Democracia, la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, ofreció que la próxima cita sea en México.

“Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”, invitó.

El ofrecimiento fue bien visto por el presidente español, Pedro Sánchez, quien emplazó a buscar fecha para 2027.

Plantea reforestación

Por otra parte, Sheinbaum planteó destinar el 10% del gasto mundial en armamento -que dijo- asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año.

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó.

... y declaración contra intervención en Cuba

En cuanto a la situación en Cuba, Sheinbaum Pardo, anunció que propondrá una declaración contra la intervención militar en la isla, y llamó a privilegiar el diálogo y la paz.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”.