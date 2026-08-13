La alta cocina internacional pone la mesa en México

Los aromas del maíz recién nixtamalizado, el humo de las brasas, la intensidad del cacao, la frescura de los ceviches, los destilados de agave y las cocinas de autor compartirán una misma mesa en México.

Guadalajara fue elegida para recibir por primera vez la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants, el encuentro gastronómico más importante de la región, una cita que reunirá a los más reconocidos chefs, restauranteros, críticos y viajeros más influyentes del continente y que consolidará al estado de Jalisco como uno de los grandes destinos donde la cocina se convierte en la mejor razón para viajar.

El Dato: El encuentro reunirá a destacados cocineros de toda Latinoamérica. Están confirmados invitados de España, Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Perú.

La ceremonia se realizará el 1 de diciembre de 2026 y será la cuarta ocasión en que estos prestigiosos reconocimientos se celebren en territorio mexicano.

Lejos de ser una premiación, los Latin America’s 50 Best Restaurants se han convertido en una brújula para quienes recorren el mundo a través de los sabores.

Cada edición revela las propuestas que están transformando la gastronomía latinoamericana, desde las cocinas que reivindican los ingredientes ancestrales hasta los restaurantes que reinterpretan la tradición con una mirada contemporánea. Es una celebración donde conviven la creatividad peruana, las brasas argentinas, los productos amazónicos de Brasil, los cafés colombianos, los pescados del Pacífico y la cocina mexicana.

El Tip: Los chefs invitados participarán en cenas a seis manos, circuitos gastronómicos y encuentros académicos.

En ese mapa culinario, Guadalajara presume una identidad imposible de ignorar. La birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla dialogan con una generación de chefs que ha colocado a Jalisco entre los destinos gastronómicos más atractivos del continente.

A ello se suma el Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde nació una de las bebidas más emblemáticas de México y que hoy complementa una oferta turística que encuentra en la mesa una de sus mayores fortalezas.

Cantina del tigre de Panamá busca sorprender con su menú del mar. ı Foto: Especial

“Llevamos un rato trabajando con la gente de 50 Best, mostrándoles por qué Guadalajara tenía que ser la sede de un evento tan importante, no sólo para México, sino para toda Latinoamérica”, comentó a La Razón Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco. La funcionaria explicó que la estrategia forma parte del plan con el que el estado busca consolidarse como un referente internacional, después de un año marcado por la realización de grandes eventos y con la mira puesta en que el próximo 2027 sea el Año de la Gastronomía.

La agenda irá mucho más allá de la ceremonia. Además de revelar la lista de los mejores restaurantes de América Latina, el programa incluirá las #50BestTalks, donde algunas de las voces más influyentes de la cocina debatirán sobre el futuro del sector; las 50 Best Signature Sessions, que reunirán a chefs internacionales con cocineros locales para crear cenas colaborativas, así como reconocimientos especiales como Champions of Change, Art of Hospitality y One To Watch, dedicados a celebrar la innovación, la hospitalidad y las propuestas emergentes.

Osso de Lima, Perú, deleitará con sus cortes de ternera. ı Foto: Especial

La secretaria destacó que el estado atraviesa un momento de gran proyección turística. Tras recibir más de 11.5 millones de visitantes durante el Mundial y registrar un crecimiento superior al 9 por ciento en la ocupación hotelera, consideró que la llegada de los Latin America’s 50 Best Restaurants reforzará ese impulso al atraer a un viajero que busca descubrir un destino a través de su cocina, sus productores, sus mercados y sus tradiciones.

Se disfrutarán las carnes asadas de Buenos Aires. ı Foto: Especial

Durante una semana, Guadalajara dejará de ser sólo la tierra del mariachi y el tequila para convertirse en el gran comedor de América Latina. Porque cuando la alta cocina pone la mesa, los sabores también cuentan historias, las recetas hablan de identidad y cada viaje comienza con el primer bocado.