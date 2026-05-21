Yucatán entra a la Guía Michelin México 2026 con 14 propuestas gastronómicas reconocidas

Tres estrellas Michelin ponen a Yucatán en la élite gastronómica del país

Yucatán se integró por primera vez a la Guía Michelin México y obtuvo reconocimientos para 14 propuestas gastronómicas del estado, entre ellas tres restaurantes con Una Estrella Michelin, una Estrella Verde, tres distinciones Bib Gourmand, un premio Young Chef Award y seis restaurantes recomendados.

La gastronomía yucateca continúa ganando proyección internacional con estos resultados, que fortalecen el posicionamiento del estado como destino turístico, cultural y culinario.

El anuncio se realizó durante la gala de presentación de la Guía Michelin México 2026, en Guadalajara, Jalisco, encabezada por autoridades estatales, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez.

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Tres estrellas Michelin ponen a Yucatán en la élite gastronómica del país ı Foto: Especial

En un videomensaje transmitido durante la ceremonia, el director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, destacó el crecimiento culinario del país y la incorporación de nuevas regiones al reconocimiento gastronómico internacional.

“México continúa revelando historias culinarias extraordinarias, moldeadas por tradiciones profundamente arraigadas, ingredientes locales excepcionales y una nueva generación de chefs que están redefiniendo la identidad gastronómica del país con creatividad y visión”, aseguró.

Asimismo, señaló que, en esta edición, Yucatán se integra por primera vez, junto con Jalisco y Puebla, a la selección de la Guía Michelin México, fortaleciendo la presencia del país en el mapa gastronómico global.

Durante la ceremonia, a la que asistió el titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, para acompañar a los representantes de los restaurantes seleccionados, se informó que Huniik y Barra de Huniik, ambos encabezados por el chef Roberto Solís, recibieron Una Estrella Michelin.

Tres estrellas Michelin ponen a Yucatán en la élite gastronómica del país ı Foto: Especial

A este reconocimiento se sumó el restaurante Ixi’im, donde el chef ejecutivo Luis Ronzón aporta una visión contemporánea a los sabores y técnicas tradicionales mayas.

Además, Ixi’im obtuvo la Estrella Verde Michelin, reconocimiento que distingue a los restaurantes comprometidos con prácticas sostenibles. Este galardón destaca el trabajo realizado a través de más de 100 ka’anches, jardines tradicionales mayas donde se cultivan hierbas, vegetales y especias utilizadas directamente en su cocina.

En la categoría Bib Gourmand, que reconoce a los establecimientos con excelente relación calidad-precio, Yucatán destacó con los restaurantes Pancho Maíz, Pueblo Pibil y Kisín Taquerías.

Asimismo, en el país se entregaron cuatro premios especiales a profesionales destacados de la gastronomía mexicana. Entre ellos, Xóchitl Valdés, del restaurante Pancho Maíz, recibió el reconocimiento Young Chef Award.

La Guía Michelin México 2026 también incluyó en su lista de restaurantes recomendados a los establecimientos yucatecos Lu’-Me, Micaela Mar y Leña, Mimado, Néctar, NOL y Ramiro Cocina.

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena, y la Secretaría de Fomento Turístico, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de la cocina yucateca como motor de desarrollo turístico, cultural y económico.

Tres estrellas Michelin ponen a Yucatán en la élite gastronómica del país ı Foto: Especial

El titular de Sefotur, Darío Flota Ocampo, destacó que la riqueza gastronómica del estado continúa atrayendo a visitantes nacionales e internacionales interesados en vivir experiencias vinculadas con los sabores, aromas y tradiciones culinarias de Yucatán.

La relación completa de restaurantes reconocidos en las diferentes categorías de la Guía Michelin México 2026 puede consultarse en el sitio oficial de esta lista.

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MSL