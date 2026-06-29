Salt Bae buscó a Aldo de Nigris tras exponer ‘estafa’ de su restaurante en CDMX | VIDEO

Aldo de Nigris reveló recientemente que fue estafado por Salt Bae en el restaurante de Ciudad de México del famoso chef viral por su peculiar manera de lanzar la sal a su comida. El influencer reveló que pagó una cuenta de casi 40 mil pesos después de que les dijeron que les invitarían los cortes de carne.

“Me la acaban de aplicar”, admitió al inicio del video. En ese sentido, contó que ya en el restaurante, el chef se dio cuenta de que se varias personas le pedían fotos. “Se acerca conmigo, me saluda, todo bien. Llego a mi mesa, otra vez viene conmigo y nos dice a los de la mesa ‘la carne va por mi parte, ustedes se encargan de las bebidas’”, recordó.

A pesar de que sí dejó en evidencia su molestia ante la situación, pues mencionó que “no le gusta gastar en pendej****”, Aldo de Nigris mantuvo un tono humorístico en lo que le pasó y trató de bromear sobre el tema.

Salt Bae le marcó a Aldo de Nigris tras ser acusado de estafarlo

Parece ser que la historia no terminó en la “funa” de Salt Bae, pues Abelito, el íntimo amigo de Aldo a quien conoció en La Casa de los Famosos México 3, compartió un video en sus historias donde mostraban que el chef buscó al modelo fitness.

“Adivinen quién le marcó y quién se queda en el mismo hotel de mi compadre”, escribió Abel Saenz en el video donde aparece junto con su amigo en una camioneta y mientras saluda a sus fans, Aldo dice “no mam**, me mandó mensaje el chef, güey”.

Es entonces que Abelito enfocó la cámara al celular de su amigo y mostraron que uno de los chats era del chef del restaurante Nusr-Et, es decir, el famoso Salt Bae.

¡El chef #SaltBae quiso contactar a #AldoDeNigris luego de que compartiera su mala experiencia en su restaurante donde le cobraron 40 mil pesos! 😱🚨👨‍🍳☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/85pALUEgU2 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 29, 2026

“¿Lo abro en vivo?“, pregunta y entonces muestran que el chef llamó al influencer cuatro veces desde las 10:37 de la mañana. Es entonces que buscan discutir de qué manera responderle. “¿Qué le pongo? Me estafaste", se burla el regiomontano.

Hasta ahora, se desconoce cómo ha seguido la conversación entre Aldo de Nigris o Salt Bae, así como qué tan cordiales han sido o la forma en la que el chef buscaría revertir el daño hecho al creador de contenido.

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