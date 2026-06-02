Captan a Jesús Ernesto López Gutiérrez en el nuevo restaurante de lujo de Salt Bae en CDMX

Se dio a conocer la presencia de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente López Obrador, en las actividades privadas de inauguración de un exclusivo establecimiento culinario en la Ciudad de México, situación que lo ha vuelto a colocar en el foco de atención.

El hijo del exmandatario acudió a la apertura exclusiva de la sucursal Nusr-Et Steakhouse Mexico City, un espacio internacionalmente famoso por sus extravagantes preparaciones de alta gama.

A través de fotografías difundidas en redes sociales se observa a Jesús Ernesto conviviendo con el célebre chef de origen turco Nusret Gökçe, popularmente identificado a nivel mundial como “Salt Bae”.

Las postales corresponden a los primeros días de operación del lujoso local, el cual inició formalmente sus actividades en la capital mexicana el pasado 28 de mayo, a escasos días de arrancar el Mundial de 2026.

Jesús Ernesto López Muller, hijo del ex presidente López Obrador acudió a las inauguraciones privadas del restaurante de @nusr_ett en Ciudad de México donde sirven filetes de res con oro y cortes de más de 4 mil pesos.



Esos 200 pesos en la cartera vaya que hacen maravillas… pic.twitter.com/mDEWMCqZ7M — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 2, 2026

En una de las fotografías difundidas se aprecia al hijo menor del exejecutivo federal sentado en una de las mesas del restaurante, mientras el chef posa junto a él en un entorno rodeado de copas, cartas y la característica ornamentación de la franquicia.

El acontecimiento generó diversas reacciones en la opinión pública debido a que, durante la gestión de su padre, se promovió de manera constante la austeridad republicana como una regla obligatoria, argumentando que la estructura gubernamental no debía gozar de privilegios económicos frente a las carencias de la población.

Es una cadena de restaurantes de lujo

La cadena Nusr-Et ha ganado notoriedad global gracias a la técnica de su fundador para salar los alimentos y a sus llamativos filetes de res recubiertos con láminas de oro comestible, elementos que funcionan como insignias de opulencia para empresarios y celebridades internacionales.

El menú del nuevo establecimiento en la Ciudad de México destaca por los siguientes aspectos:

Cortes de alta gama: Ofrece piezas de carne Wagyu de origen australiano y selecciones de categoría Prime

Precios elevados: Los platillos oscilan entre los mil pesos y rozan los 4 mil pesos por porción

Especialidades exclusivas: Destaca el Tomahawk Wagyu diseñado para dos personas, con un costo comercial de más de 3 mil pesos

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT