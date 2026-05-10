Captan a José Ramón López Beltrán en tienda Cartier en Cancún

José Ramón López Beltrán y su esposa, captados en una tienda de Cartier.

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado junto a su esposa en una lujosa tienda Cartier en Cancún, Quintana Roo.

Usuarios en la red social X difundieron distintas fotografías en las que se aprecia a José Ramón López Beltrán y a su esposa, Carolyn Adams, mientras son atendidos por un empleado de Cartier.

Según Jorge García Orozco, conocido por exponer los onerosos gastos de personas afines a Morena y la llamada Cuarta Transformación, la pareja habría salido de la tienda con cuatro bolsas, con artículos que supuestamente pagó con efectivo y una tarjeta.

Ambos fueron captados a la distancia por otras personas que se encontraban en la tienda y que, al reconocerlos, no dudaron en documentar la presencia del hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

José Ramón López Beltrán y su esposa, captados en una tienda de Cartier. ı Foto: X, @jorgegogdl

En diciembre de 2025, José Ramón López Beltrán fue captado saliendo de una lujosa boutique Loro Piana en Houston, Texas, cargando dos bolsas.

HOUSTON, TEXAS

Captan a José Ramón López Beltrán

Saliendo de loro Piana con Una bolsa de HERME'S pic.twitter.com/8hmjbOSKtr — Juan Ramirez (@JuanRam45017933) December 25, 2025

Ante las distintas polémicas por los supuestos gastos de José Ramón López Beltrán, recientemente el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, salió en su defensa y sostuvo que ningún integrante de la Cuarta Transformación tiene la obligación de llevar una vida austera en el ámbito personal, siempre que sus ingresos sean legales y transparentes.

“Es verdaderamente grotesco el nivel, además de incorrecto, el acoso a un particular”, afirmó, y sostuvo que la exigencia de austeridad debe acotarse exclusivamente al manejo de los recursos públicos y no extenderse a las decisiones privadas de funcionarios, legisladores o sus familias.

A su juicio, una persona con ingresos justificados puede viajar, vestir ropa de marca o frecuentar ciertos restaurantes sin que ello implique un acto de corrupción.

En ese sentido, defendió la situación económica de López Beltrán. “En el caso de José Ramón, tiene legítimos ingresos, como todos los que la rabia les sale por los poros, que hacían negocios al cobijo del poder, para ir a descansar ahora en estas fechas”, señaló, y calificó de “infame” que las críticas alcancen a los hijos menores de edad de quien fue señalado.

Durante 2025, Noroña se vio envuelto en una serie de polémicas por sus controvertidas declaraciones, elevados gastos en viajes al extranjero como presidente del Senado de la República y por haber adquirido una casa con un valor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

Con información de Tania Gómez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr