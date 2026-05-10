Frente frío 50 provocará lluvias intensas y descenso de temperatura en estos estados HOY 11 de mayo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que el desplazamiento del Frente Frío número 50 provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en gran parte del país durante el lunes 11 de mayo, y llamó a la población a mantener medidas de autocuidado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del sistema frontal con un canal de baja presión y divergencia en altura generará lluvias torrenciales, con acumulados de 150 a 250 milímetros, en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

¿En qué estados se esperan lluvias este 11 de mayo?

Además, se prevén lluvias intensas en Tamaulipas y Querétaro; precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca; así como lluvias fuertes en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Michoacán.

TE RECOMENDAMOS: Exponen supuestos gastos Captan a José Ramón López Beltrán en tienda Cartier en Cancún

La CNPC también informó que habrá intervalos de chubascos en Tabasco, Jalisco y el occidente del territorio nacional debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará rachas fuertes de viento en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de un descenso marcado de temperatura en regiones del norte, noreste, oriente y centro de México.

Para la Ciudad de México, el Meteorológico Nacional también pronostica actividad eléctrica y posible caída de granizo; además, prevé una temperatura máxima de 26 grados Celsius.

⚠️ Nuestra experta te explica a detalle todo lo relacionado con las #Lluvias que se esperan hoy y mañana por las #CondicionesMeteorológicasAdversas que tenemos en #México. ¡Toma tus precauciones y sigue nuestras actualizaciones! pic.twitter.com/jR0SuqjJqF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026

Protección Civil llama a mantener medidas de autocuidado

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas , debido al riesgo que representa la fuerza de la corriente.

También pidió mantener vigilancia en zonas de ladera por posibles deslaves y asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr