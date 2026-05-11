ONU coloca en el centro la voz de buscadoras

REUNIÓN ENTRE familiares y el alto comisionado de la ONU, el pasado 21 de abril

La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México colocó este 10 de Mayo a las madres buscadoras en el centro de la exigencia nacional por verdad, justicia y protección. El pronunciamiento retomó el diagnóstico de Volker Türk, titular de esta dependencia, quien durante su más reciente visita al país advirtió que las desapariciones representan “uno de los desafíos más graves y dolorosos”.

El funcionario afirmó que las desapariciones provocan un “sufrimiento inimaginable y prolongado para las familias. Erosionan profundamente la confianza entre la población y el Estado, al que corresponde prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables”.

El Dato: La ONU reiteró su solidaridad con las familias y aseguró que brindará acompañamiento y asistencia técnica al Estado mexicano para enfrentar “una crisis humanitaria persistente”.

Volker Türk destacó el valor y la tenacidad de los colectivos de familiares, en especial aquellos con liderazgo de mujeres, por su labor en la búsqueda, documentación, visibilidad pública, rendición de cuentas y respuesta institucional. “Todos son defensores y defensoras de derechos humanos, y tienen toda la razón al pedir atención, verdad, justicia, seguridad y protección”, expresó el alto comisionado ante víctimas indirectas.

También señaló que escuchó testimonios sobre hogares que buscan durante años, recorren instituciones sin respuestas e incluso arriesgan su vida para encontrar a sus seres queridos. El representante de la ONU advirtió que ese dolor tiene impactos diferenciados en niñas, niños, personas migrantes, población LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables.

Para la oficina de Naciones Unidas, el Estado debe reforzar mecanismos de búsqueda, identificación forense, medidas de protección y capacidades de investigación ante esta crisis.

Al llamado de la ONU se sumó un pronunciamiento de organizaciones internacionales que pidieron al Gobierno mexicano aceptar asistencia externa frente a la crisis de desapariciones. La Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Robert F. Kennedy Human Rights también expresaron su respaldo a madres buscadoras y familias que exigen localizar a sus seres queridos.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que, “para esos colectivos, el 10 de Mayo no transcurre como una fecha de celebración. La jornada expone la incertidumbre de miles de hogares sin respuesta sobre el paradero de hijos, hijas, esposos, hermanos o padres”.

Las tres organizaciones señalaron que ese dolor requiere una reacción institucional con mayor capacidad técnica, recursos suficientes y apoyo especializado. El posicionamiento subrayó que el país tiene abierta una vía internacional tras la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

Otro punto del documento alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes salen al campo, revisan expedientes o acompañan hallazgos. Las organizaciones recordaron asesinatos recientes de personas buscadoras y advirtieron que su protección debe ocupar un lugar central en cualquier respuesta oficial.

Bajo esa perspectiva, aceptar apoyo internacional no equivaldría a una sanción. Los organismos lo plantearon como una oportunidad para ampliar capacidades, escuchar a las víctimas y construir soluciones con colectivos, especialistas y mecanismos de derechos humanos.