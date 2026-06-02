‘Andy’ López Beltrán publica FOTO con su padre, AMLO: ‘Soy hijo de quienes lucharon por el pueblo’

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, publicó en sus redes sociales una fotografía con su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada de la leyenda: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

La fotografía fue publicada por López Beltrán en su perfil de la red social de Instagram y su difusión pocos días después de que éste renunciara a la Secretaría de Organización de Morena, en favor de buscar un cargo de elección popular.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, durante la marcha en Chihuahua. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

Asimismo, es una de las pocas apariciones públicas de López Obrador, a quien, después de dejar la presidencia, se le ha visto en limitadas ocasiones. La mayoría de ellas, de igual forma, han sido mediante publicaciones por redes sociales.

En la fotografía compartida por López Beltrán, se le mira junto a su padre frente a abundante maleza, lo que sugiere que la misma había sido tomada en el rancho en Palenque, Chiapas, donde reside López Obrador.

📸 Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, compartió una fotografía junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada del mensaje: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.



La publicación se da días después de su renuncia a la Secretaría de… pic.twitter.com/g9zVjtPkwO — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2026

No obstante, los detalles del momento en que fue tomada la imagen y su contexto son limitados.

“Andy” renunció a Secretaría de Organización de Morena para buscar diputación: “es mi derecho”

La difusión de la fotografía de “Andy” y AMLO ocurre días después de que el primero anunciara su renuncia a la Secretaría de Organización en Morena para buscar ser diputado federal por Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. ı Foto: Facebook, @XHVXTabascoLaGrandeDeTabasco

Posteriormente, en una entrevista, López Beltrán aseguró que él cuenta con el “derecho” a contender por este cargo debido a que nació en el estado del sureste mexicano, y que prefirió hacerlo en momento que su padre no es titular del Ejecutivo federal para no contender en desigualdad de condiciones.

“Será justo participar en la elección de 2027. No quise dejar pasar más tiempo, es la primera elección o el primer proceso electoral después del retiro de él de la política, y por eso decidí participar”, dijo “Andy” en entrevista con XHVX La Grande de Tabasco.

⭕ La reciente renuncia de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de su aspiración. El debate escaló luego de que la… pic.twitter.com/JZq4W2zjBM — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 26, 2026

“Avisé, le platiqué [a su padre, López Obrador] y él está más que de acuerdo y lo hizo muy feliz, además, que mi decisión fuera que voy a iniciar mi carrera política en Tabasco“, abundó.

Incluso, López Beltrán aseguró que no descarta otros cargos, como la gubernatura por el estado, pero enfatizó que no es su prioridad en este momento.

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