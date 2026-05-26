PAN acusa en relevo de Andy ruta por el fuero

La Presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, aseguró que desconoce si Andrés Manuel López Beltrán busca obtener protección mediante el fuero constitucional, al pretender competir por una diputación federal.

Detalló que, luego de los señalamientos e investigaciones difundidas en Estados Unidos relacionadas con una presunta red de “huachicol fiscal”, en las que ha sido mencionado el hijo del expresidente, no le gustaría adelantar una opinión.

Sin embargo, López Rabadán sostuvo que los partidos políticos tienen la obligación de postular perfiles íntegros y transparentes ante la ciudadanía.

Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la renuncia de Andy López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena abrió una ruta política para buscar fuero, en medio de señalamientos contra cuadros morenistas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Jorge Triana, vocero panista, pidió revisar los registros que el partido presente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que algunos buscarán una curul por algo más que competencia política.

“Se van a pelear entre ellos para ver quién tiene fuero”, señaló, al advertir que la lista de aspirantes “va a empatar muy probablemente con la lista de los más buscados de la DEA”.

“Pongan ojo de quiénes son los candidatos de Morena el año entrante, porque son los que están urgidos, ávidos, necesitados, excitados”, señaló.

El dirigente nacional, Jorge Romero, evitó especular sobre una investigación contra Andy, pero presentó su salida como un síntoma de desgaste en Morena. Sostuvo que el oficialismo colocó al hijo de AMLO como una figura de relevo político, pero aseguró que esa expectativa perdió fuerza tras resultados adversos.