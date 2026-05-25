¿Por qué renunció Andrés Manuel López Beltrán a su cargo en Morena?

¿Por qué Andrés Manuel López Beltrán renunció al cargo de secretario de Organización de Morena?

En un movimiento inesperado de la política mexicana, el hasta hoy Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, presentó su renuncia al cargo. Con lo anterior, deja uno de los puestos más altos en la estructura del guinda.

Así lo anunció López Beltrán, también conocido como “Andy”, a través de una carta dirigida a los Congreso y Consejo Nacionales de Morena, a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, así como a la militancia, en donde explicó los motivos de su decisión.

Andrés Manuel López Beltrán, ahora exsecretario de Organización de Morena, durante la marcha en Chihuahua. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

La renuncia de “Andy” López Beltrán representa uno de los movimientos más significativos en la estructura de Morena, que ya había atravesado un cambio reciente con la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional, y la entrada de Montiel Reyes.

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¿Por qué Andrés Manuel López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización de Morena?

A través de la mencionada carta, Andrés Manuel López Beltrán anunció su renuncia al cargo de Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, lo cual, a su vez, incluye su retiro del cargo en la Comisión Nacional de Elecciones.

Pero, ¿por qué deja un cargo tan relevante en Morena? En la carta, “Andy” López explica que el principal motivo de su renuncia es para buscar un cargo de representación popular, particularmente el de diputado federal por Tabasco.

Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Andrés Manuel López Beltrań, en una carta dirigida a Morena



🚨 #ÚLTIMAHORA | Andrés Manuel López Beltrán informó este lunes que deja la secretaría de Organización de Morena y dio a conocer que buscará una diputación federal por Tabasco.https://t.co/t9Ju7zyCIt pic.twitter.com/zYc0OYhhUf — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 25, 2026

A propósito, en su carta, López Beltrán se dirige a la ciudadanía tabasqueña, y celebró que, con este movimiento, regresará a “nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la Transformación del país”.

Por otro lado, el ahora exsecretario de Organización de Morena aseguró que, pese a su renuncia a este cargo, no dejará de apoyar y defender los principios del movimiento.

Carta de Andrés Manuel López Beltrán donde anuncia su renuncia al cargo de Secretario de Organización de Morena. ı Foto: Redes sociales

“Aprovecho la ocasión para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales sigue vigente y con más fuerza que nunca”, se lee en la carta.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, abundó.

Recuerdan polémicas de “Andy” López Beltrán

Ante el anuncio, usuarios de redes sociales recordaron las polémicas en las que se ha visto envuelto el ahora exsecretario de Organización.

Una de las más recientes, en julio de 2025, involucra un viaje que “Andy”, aún en su cargo en Morena, realizó un viaje a Japón y se hospedó en el lujoso hotel Okura, conocido por sus altos costos. Durante el mismo viaje, López Beltrán fue captado saliendo de una lujosa boutique de Prada, cargando varias bolsas.

👜 En medio de la controversia por sus vacaciones en Japón, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, fue captado saliendo de una tienda de lujo Prada en Aoyama, Japón.

El secretario de Organización de Morena vuelve a ser señalado por acciones contrarias a los valores de austeridad de… pic.twitter.com/vjIFPluEf2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 28, 2025

Seguido de esas controversias, el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo titulado Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros, donde advirtió un posible impacto electoral al partido por las controversias de algunos de los militantes del guinda relacionadas con los lujos que les habían sido conocidos.

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