Esto dice la carta de renuncia de Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán renunció a su cargo en la secretaría de Organización de Morena, pues dio a conocer que va a buscar otro puesto público y se trata de una diputación federal por Tabasco.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al partido dirigida a Ariadna Montiel, líder de Morena.

¿Qué dice la carta de renuncia de Andrés Manuel López Beltrán?

Compañera Presidenta Ariadna Montiel Reyes

Congreso Nacional de Morena

Consejo Nacional de Morena

A la Militancia

Me dirijo a ustedes de manera respetuosa para someter a su consideración la siguiente solicitud.

En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones

Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Me permito también informarles que, en relación con la Secretaría de Organización, la cual tuve el honor de encabezar hasta el día de hoy, presento un balance de los logros y avances que construimos a lo largo de un año y siete meses de trabajo:

Incrementar nuestro padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes.

Credencializar a cerca de 7 millones de los nuevos afiliados en el país. Este número avanza cada día. Para lograrlo, instalamos 300 módulos de credencialización en cada uno de los Distritos Electorales Federales del país.

Establecer Comités Seccionales de nuestro partido en 69,396 secciones electorales. Esto corresponde al 97.00% de las secciones electorales existentes en el país.

Conformar Consejos Municipales en 1,952 municipios, equivalentes al 97.60% de los municipios del país con régimen de partidos. De acuerdo al calendario establecido, esta actividad quedará concluida el próximo 31 de mayo.

De la mano de nuestros coordinadores se realizaron más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo el país.

Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas.

Morena es hoy un referente en materia de organización para muchos partidos en el mundo.

Aprovecho la ocasión para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca. Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente.

Asimismo, quisiera refrendar mi compromiso, reconocimiento y respaldo a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la mejor Presidenta de México y el mundo, quien conduce con firmeza, convicción y visión histórica la Cuarta Transformación de México.

Cuenta con mi absoluta solidaridad, disciplina y lealtad. A su lado seguiremos dando la batalla para que este proceso histórico continúe.

A todos los miembros de la estructura de nuestro partido: les agradezco infinitamente su apoyo y los invito a que sigamos construyendo juntos la patria que siempre soñamos, escuchando siempre al Pueblo de México y siguiendo sus instrucciones, pues él es nuestro guía, fuerza y ​​razón de ser.

A mis paisanos de Tabasco: para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño y haber nacido en la cuna de nuestro movimiento. Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la Transformación del país.

De la Transformación venimos y a transformar vamos.

Atentamente

Andrés Manuel López Beltrán