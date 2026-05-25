Andrés Manuel López Beltrán deja secretaría de Organización de Morena

Andrés Manuel López Beltrán informó este lunes que deja la secretaría de Organización de Morena y anunció que buscará una diputación federal por Tabasco.

“En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, informó López Beltrán este lunes.

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Andy López Beltrán renuncia a su cargo en @PartidoMorenaMx y anuncia que buscará una diputación federal por #Tabasco @Ambas_Manos pic.twitter.com/z9T3ghAOW6 — Viridiana Lozano (@Viriloz) May 25, 2026

En su carta de renuncia, Andrés Manuel López Beltrán informó que, en relación con la secretaría de Organización, “la cual tuve el honor de encabezar hasta el día de hoy”, presentó un balance de los logros y avances que construyó a lo largo de un año y siete meses de trabajo.

Incrementar nuestro padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes.

Credencializar a cerca de 7 millones de los nuevos afiliados en el pais.

Establecer Comités Seccionales de nuestro partido en 69,396 secciones electorales. Esto corresponde al 97.00% de las secciones electorales existentes en el país.

Conformar Consejos Municipales en 1,952 municipios, equivalentes al 97.60% de los municipios del país con régimen de partidos. De acuerdo al calendario establecido, esta actividad quedará concluida el próximo 31 de mayo.

De la mano de nuestros coordinadores se realizaron más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo el país.

“Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo.

“Pero, sobre todo, una de las más organizadas. Morena es hoy un referente en materia de organización para muchos partidos en el mundo”, dice el texto de Andrés Manuel López Beltrán.

Agregó que aunque dejó de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca.

“Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han ensenado, en el territorio y con la gente.

“Asimismo, quisiera refrendar mi compromiso, reconocimiento y respaldo a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la mejor Presidenta de México y el mundo, quien conduce con firmeza, convicción y visión histórica la Cuarta Transformación de México Cuenta con mi absoluta solidaridad, disciplina y lealtad”, afirmó Andrés Manuel López Beltrán.

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FGR