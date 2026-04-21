Señalan que Andrés Manuel López Beltrán dejaría la Secretaría de Organización de Morena

Andrés Manuel López Beltrán dejaría la Secretaría de Organización de Morena, al tiempo que ha trascendido la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional del partido.

De acuerdo con el comunicador Joaquín López-Dóriga, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sería reemplazado por Esthela Damián Peralta, actual consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

En medio de especulaciones por cambios al interior de Morena, este martes también se ha perfilado la llegada de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a la dirigencia del partido.

TE RECOMENDAMOS: Hasta 36 horas para recibir atención Saturación hospitalaria tras balacera colapsa atención en urgencias en el HRAEI

¿Quién es Esthela Damián?

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero (UAGro) y maestra en Educación.

Hasta el 17 de diciembre de 2025, se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La extitular del DIF capitalino, Esthela Damián, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Previamente, trabajó como secretaria particular de Claudia Sheinbaum durante su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De 2018 a 2022 fue directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, así como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr