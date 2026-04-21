Diputados reciben terna para el INE; incluyen a Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y a Arturo Chávez López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) remitió al pleno los tres nombres que serán sometidos a votación para ocupar vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La legisladora precisó que la designación requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes, conforme a lo establecido en la Constitución.

De acuerdo con el documento presentado, las personas propuestas para ocupar el cargo de consejeras y consejero electoral por un periodo de nueve años son:

Blanca Yassahara Cruz García

Frida Denisse Gómez Puga

Arturo Manuel Chávez López

El proceso de selección, según se explicó, partió de la evaluación de perfiles que integraron tres quintetas previamente definidas, tomando en cuenta criterios como diversidad geográfica, experiencia profesional y perspectivas disciplinarias.

Asimismo, se detalló que la votación se realizará mediante sistema electrónico en el pleno, y que, en caso de ser aprobados, las personas designadas rendirán protesta dentro de las 24 horas siguientes ante el Congreso General.

He recibido de la Junta de Coordinación Política los tres nombres que se pondrán a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes a Consejeros del #INE



Para su aprobación se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los Diputados presentes pic.twitter.com/1PvzHMdcn5 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 22, 2026

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, junto con los coordinadores parlamentarios del PT y el Partido Verde.

En contraste, los grupos parlamentarios del PAN y del PRI manifestaron su rechazo al documento, mientras que Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, no firmó el acuerdo y señaló que no fueron convocados para participar en la decisión.

El documento también establece que, en caso de no alcanzarse la mayoría calificada, la Jucopo deberá proponer nuevos mecanismos conforme a la convocatoria vigente para lograr la designación.

El proceso se desarrolla en medio de tensiones entre las distintas fuerzas políticas, lo que anticipa un debate intenso en el pleno antes de la votación definitiva.

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JVR