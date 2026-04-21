Cámara de Diputados elige a los tres nuevos consejeros del INE

Un aspecto del Pleno de la Cámara de Diputados.

Con mayoría calificada de 334 votos a favor y 127 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la terna para cubrir el mismo número de consejerías vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por un periodo de nueve años.

Los consejeros electorales electos son Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, quienes deberán rendir protesta ante el Consejo General “dentro de las veinticuatro horas siguientes a la elección”, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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cehr