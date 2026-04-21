CEAVEM activa apoyo a familias tras emergencia; prioriza hospedaje, alimentos y acompañamiento legal

Autoridades del Estado de México desplegaron un esquema de atención inmediata para víctimas y familiares tras la emergencia registrada, con apoyo en hospedaje, alimentación y asistencia legal, informó Óscar Rodríguez, representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).

Durante su ingreso a un hospital donde permanecen personas lesionadas, el funcionario confirmó que el organismo ya mantiene contacto con familiares y coordina acciones con instancias federales.

“Estamos brindando el acompañamiento a las familias ya presentes, estamos atendiendo también cualquier necesidad adicional que pueda presentarse en materia de hospedaje, de alimentación”, señaló.

A su llegada, personal de la CEAVEM realizó el registro correspondiente para acceder al área médica, donde se concentran víctimas del incidente. La presencia institucional busca garantizar apoyo integral y seguimiento a cada caso.

Sobre la situación de los afectados, Rodríguez evitó detallar cifras o identidades. “Hay algunas de las familias presentes, sí. Por supuesto no podemos brindarles detalles porque respetamos la privacidad”, indicó.

En cuanto a la atención directa, explicó que el equipo entrega insumos básicos a quienes enfrentan la emergencia. “Lo indispensable, son las indicaciones giradas por nuestra señora gobernadora, para atender lo esencial en este momento”, afirmó.

Además del acompañamiento institucional, el personal entregó artículos básicos para las personas afectadas. Los paquetes incluyeron cepillo y pasta dental, shampoo, pantuflas y cepillo para el cabello, con el objetivo de cubrir necesidades inmediatas de higiene y comodidad durante la atención médica y la estancia hospitalaria.

Respecto al estado de salud de los pacientes, el representante reconoció que aún falta información médica consolidada. “Necesitamos ahorita conocer el parte médico”, dijo al ser cuestionado sobre la evolución de un menor que requería cirugía.

También descartó proporcionar datos sobre la presencia de familiares en el país, aunque aseguró atención constante. “Todos están recibiendo el debido acompañamiento, tanto legal como consular”, sostuvo.

Finalmente, la CEAVEM reiteró que mantendrá seguimiento cercano a cada caso, en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de garantizar apoyo continuo a víctimas y sus familias durante el proceso de atención médica y recuperación.

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MSL