¿Quién es Blanca Yassahara? La presidenta del IEE Puebla que compite en la terna final para el INE

Tras una votación de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Blanca Yassahara Cruz García ha sido electa como nueva consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo que comprende del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

Con 334 votos a favor, la hasta ahora presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla se integra al Consejo General encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, junto a Frida Denisse Gómez y Arturo Manuel Chávez.

Blanca Yassahara cuenta con una amplia experiencia en la materia, destacando por una sólida formación académica como Licenciada en Derecho con una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

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Ocupa uno de los tres puestos como nueva consejera del INE ı Foto: Redes sociales

Su trayectoria operativa respalda su perfil, pues antes de presidir el IEE Puebla, trabajó durante 11 años en el INE como Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva.

Además, ha participado activamente en la organización de diversos procesos electorales, incluyendo las elecciones federales de 2012 y 2015, así como las locales de 2016, 2018, la extraordinaria de 2019 y la concurrente de 2021.

Durante el proceso de selección, donde obtuvo una calificación de 78 puntos en el examen de conocimientos, Cruz García dejó clara su visión sobre los retos actuales de la democracia. Su prioridad, asegura, es evitar la simulación y el fraude a la ley en materia de equidad.

Se debe seguir vigilando que nuestros lineamientos vayan enfocados en evitar la simulación. Debemos fortalecer los mecanismos para que las mujeres sean candidatas y electas, asegurando que los partidos respeten las postulaciones

El salto al Consejo General

La elección de Blanca Yassahara es significativa, ya que de los casi 400 concursantes iniciales, ella destacó como la única titular de un Organismo Público Local Electoral (OPLE) en llegar a la fase final y ser ratificada.

Este lunes participé en la Mesa de Trabajo de Igualdad Laboral y no discriminación, junto a la Consejera Christian Mariana Ceballos Garduño, los Consejeros @miguelbonillaz, @CEHectorTello, @JCRodLop y las y los integrantes, donde abordamos diversos temas vinculados a la Norma… pic.twitter.com/sHVDCWDZB9 — Blanca Y. Cruz García (@BlancaYCG) April 20, 2026

Aunque aún le restaban tres años al frente del instituto en Puebla, cargo que ocupaba desde 2022, su perfil técnico y su experiencia en el Servicio Profesional Electoral fueron claves para que la Junta de Coordinación Política la incluyera en la terna ganadora.

Se espera que próximamente rinda protesta ante el Consejo General del INE, marcando el inicio de una gestión que se extenderá casi por una década en el corazón de la organización electoral de México.