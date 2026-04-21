¿Quién es Frida Denisse Gómez Puga, la próxima consejera electoral electa del INE?

Con 334 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados designó a Frida Denisse Gómez Puga como consejera electoral electa del Instituto Nacional Electoral, cargo que ocupará por un periodo de nueve años dentro del Consejo General.

Su nombramiento forma parte de la aprobación de la terna para cubrir tres vacantes en el órgano electoral, junto con Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López, quienes deberán rendir protesta en un plazo no mayor a 24 horas, conforme a la legislación vigente.

Sesión del Consejo General del INE, el pasado 19 de febrero. ı Foto: Especial

¿Quién es Frida Denisse Gómez Puga?

Gómez Puga es licenciada en Derecho y ha desarrollado su trayectoria en áreas de auditoría, control interno y rendición de cuentas, lo que la ubica como un perfil técnico dentro del ámbito electoral.

Su experiencia se ha centrado en la supervisión del uso de recursos públicos y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia en instituciones.

Previo a su designación, se desempeñó como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde estuvo a cargo de vigilar el correcto ejercicio del presupuesto y el cumplimiento normativo dentro del organismo.

Desde esa posición, participó en tareas relacionadas con la fiscalización y la detección de posibles irregularidades administrativas.

Como consejera electoral electa, Gómez Puga se integrará al máximo órgano de dirección del INE, donde participará en decisiones clave sobre la organización de elecciones, la fiscalización de partidos políticos y la supervisión de los procesos democráticos en el país.

Su nombramiento se da en un contexto de debate político en la Cámara de Diputados, donde la integración del árbitro electoral suele generar posturas encontradas. No obstante, la votación alcanzó la mayoría calificada necesaria para concretar su designación.

Con este nuevo encargo, Gómez Puga asume un papel relevante en el sistema electoral mexicano en un periodo marcado por alta atención pública sobre las instituciones democráticas.

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MSL