Chocan Morena y PAN en el Senado por agentes de EU en Chihuahua; piden citar a Maru Campos y al fiscal estatal

Morena y el PAN se enfrentaron en el pleno del Senado luego de que se agendó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui, ante comisiones, por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarco que derivó en la muerte de dos de ellos, en un hecho donde también fallecieron otras dos personas.

El senador de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, promovente del punto de acuerdo, calificó el suceso como “sumamente trágico” y señaló que “Dos eran servidores públicos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación del estado de Chihuahua y dos más eran extranjeros que hacían labores de seguridad pública sin la debida notificación ni coordinación con autoridades federales competentes”, lo que, dijo, “configura una posible transgresión al régimen de distribución de competencias”.

La propuesta plantea que la mandataria estatal y el fiscal informen sobre “la naturaleza, alcance y fundamento de la participación de agentes extranjeros”.

Juan Carlos Loera de la Rosa. ı Foto: Especial.

En respuesta, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, acusó a Morena de intentar deslindar al gobierno federal.

Sostuvo que, según su información, los agentes “estaban participando a distancia en un operativo junto con las fuerzas armadas”, por lo que lanzó el cuestionamiento: “¿Sabía el gobierno federal de la presencia de estos dos agentes en México? Solo hay dos posibilidades: si sí lo sabían, mal porque están mintiendo. Si no lo sabían, peor”. Añadió que, de ser así, México enfrentaría “un gravísimo problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos”.

Sin embargo, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento del Senado se establece que la Cámara alta tenga facultades para llamar a cuentas a mandatarios estatales. El Senado puede, en todo caso, invitar a gobernantes a contribuir en la elaboración de leyes, pero no obligarlos a comparecer. El documento fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.

Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado ı Foto: Cuartoscuro

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MSL