‘Andy’ López Beltrán propone eliminar el fuero ante señalamientos sobre posible candidatura

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, durante la marcha en Chihuahua.

Andrés Manuel López Beltrán rechazó las versiones que lo señalan de buscar una diputación federal por Tabasco con el objetivo de obtener inmunidad parlamentaria y, en respuesta, propuso eliminar el fuero constitucional en México.

Durante una entrevista televisiva en Tabasco, el político tabasqueño afirmó que no comparte la existencia de esa figura jurídica y recordó que su padre, el expresidente, enfrentó un proceso de desafuero cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo no estoy de acuerdo con que haya fuero, es más, vamos quitando el fuero. Soy hijo del político que fue desaforado”, expresó.

López Beltrán respondió así a las críticas y acusaciones de sus adversarios políticos, quienes han señalado que buscaría una curul federal para acceder a inmunidad parlamentaria.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. ı Foto: Facebook, @XHVXTabascoLaGrandeDeTabasco

“Quienes hoy me acusan de buscar el fuero, ¿qué harían sin su fuero? ¿Votarían por eliminar el fuero, irían contra sus intereses? Por eso propongo eliminar el fuero”, cuestionó.

Actualmente, el fuero constitucional impide que legisladores y otros funcionarios públicos puedan ser sometidos a procesos penales durante el ejercicio de sus funciones, salvo en casos de flagrancia.

En otro tema, López Beltrán aseguró que México atraviesa un momento “delicado” debido a presuntos ataques externos contra la soberanía nacional, por lo que llamó a la unidad entre los mexicanos y particularmente entre militantes y simpatizantes de Morena.

“Nuestro país atraviesa un momento delicado, pues se encuentra bajo ataque a su soberanía nacional. Los mexicanos debemos mantenernos unidos y más aún como miembros y simpatizantes de Morena”, sostuvo.

Andrés Manuel López Beltrán ı Foto: IG, @andresmanuellopezbeltran_

Asimismo, llamó a respaldar al Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y pidió a la militancia morenista mantenerse alerta y organizada.

“Estamos comprometidos a luchar desde todos los frentes, nuestro compromiso es con México y con nuestra Presidenta. Morena es un partido fuerte y sólido”, afirmó.

Apenas este miércoles pasado, en un espacio radiofónico local, rompió el silencio para aclarar que su reaparición responde al interés deponerse a disposición de la ciudadanía tabasqueña. El político buscará competir formalmente por el VI Distrito Electoral Federal del estado.

De igual forma, el aspirante defendió la legalidad de su posible candidatura frente a los cuestionamientos sobre sus requisitos de residencia.

🔴 #PorSiTeLoPerdiste || En Poder Informativo Andrés Manuel López Beltrán "He decidido dar un paso hacia delante y venir a Tabasco y en su momento contender para el sexto distrito Federal" pic.twitter.com/PSxQ2StKgt — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) May 28, 2026

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LMCT