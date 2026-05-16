Abuchean a Ariadna Montiel y ‘Andy’ López Beltrán en Chihuahua: ‘fuera Morena’ | VIDEO

Abuchean a Ariadna Montiel y a "Andy" López en Chihuahua.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, fueron recibidos entre abucheos a su llegada a Chihuahua, donde encabezaron la marcha “en defensa de la soberanía” y contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Con gritos de “¡fuera Morena!”, una multitud increpó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro.

En medio del tumulto, Ariadna Montiel y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador avanzaron entre empujones hasta abordar una camioneta.

🚨El Secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, fue abucheado, junto con la presidenta nacional de su partido, Ariadna Montiel, cuando arribó al Aeropuerto de Chihuahua para participar en protesta. pic.twitter.com/5X3wPDjUZU — Irving (@IrvingPineda) May 16, 2026

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cehr