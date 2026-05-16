Abuchean a Ariadna Montiel y ‘Andy’ López Beltrán en Chihuahua: ‘fuera Morena’ | VIDEO

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, fueron recibidos entre abucheos a su llegada a Chihuahua, donde encabezaron la marcha “en defensa de la soberanía” y contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Con gritos de “¡fuera Morena!”, una multitud increpó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro.
En medio del tumulto, Ariadna Montiel y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador avanzaron entre empujones hasta abordar una camioneta.
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cehr