Previo a marcha contra Maru Campos

Abuchean a Ariadna Montiel y ‘Andy’ López Beltrán en Chihuahua: ‘fuera Morena’ | VIDEO

Fueron recibidos por una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, previo a la marcha de Morena “en defensa de la soberanía”

Abuchean a Ariadna Montiel y a "Andy" López en Chihuahua.
Abuchean a Ariadna Montiel y a "Andy" López en Chihuahua. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, fueron recibidos entre abucheos a su llegada a Chihuahua, donde encabezaron la marcha “en defensa de la soberanía” y contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Con gritos de “¡fuera Morena!”, una multitud increpó a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro.

En medio del tumulto, Ariadna Montiel y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador avanzaron entre empujones hasta abordar una camioneta.

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cehr

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