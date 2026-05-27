Andrés Manuel López Beltrán reaparece en Villahermosa tras dejar cargo en Morena

Andrés Manuel López Beltrán regreso a tierras tabasqueñas. El conocido militante de Morena reapareció públicamente en Villahermosa, Tabasco, luego de la renuncia a su cargo en el partido.

Su presencia en la capital del estado ocurre tras confirmarse que busca una candidatura en la entidad para el próximo proceso electoral de 2027. Al ser cuestionado de forma directa por los medios sobre sus siguientes pasos, el morenista se limitó a responder con un hermético “ahorita no”.

Sin embargo, en un espacio radiofónico local, rompió el silencio para aclarar que su reaparición responde al interés de ponerse a disposición de la ciudadanía tabasqueña. El político buscará competir formalmente por el VI Distrito Electoral Federal del estado.

🔴Andrés Manuel López Beltrán se encuentra en Villahermosa, Tabasco, tras anunciar que buscará una diputación federal por ese estado.



“Andy” evitó dar una entrevista.



📹@TabascoHOYpic.twitter.com/3b0nP5RGH8 — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

Durante su entrevista en el noticiero Poder Informativo de la estación XHVX, López Beltrán defendió la legalidad de sus aspiraciones frente a los cuestionamientos sobre sus requisitos de residencia. El aspirante confirmó que ya completó su cambio de domicilio oficial hacia el municipio de Teapa.

Argumentó que, a pesar de haber radicado en la Ciudad de México por sus anteriores responsabilidades, su vínculo con el estado jamás se rompió debido a sus actividades comerciales y agrícolas en la zona. “Siempre tuve mi rancho, mi negocio aquí en Tabasco”, precisó tras señalar que acudía al menos una vez al mes a la región.

Su primera candidatura

El político enfatizó que cuenta con varios años de militancia activa y trabajo organizativo en el país, pero que existía un pacto familiar para no competir por puestos de elección popular mientras su padre se mantuviera activo en la primera línea pública. Por tal motivo, el proceso de 2027 marcará su debut en las boletas electorales.

Finalmente, manifestó que su padre, el expresidente de México, recibió con entusiasmo la noticia de comenzar este trayecto en su estado natal. Respecto al método de selección interna de Morena, aseguró que participará en igualdad de condiciones bajo el sistema de encuestas y se comprometió a respaldar el resultado final en caso de que este no le favorezca.

"Me mantuve al margen mientras mi papá fue Presidente, pero ahora me toca y estoy de regreso en #Tabasco".



Así se expresa #AndyLopezBeltran, el junior que se consideró chilango y que tras su desastrosa incursión en la política nacional, regresa al pantano tabasqueño a hacer… pic.twitter.com/JsItAdVuA9 — Audelino Macario (@audelinomacario) May 27, 2026

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LMCT