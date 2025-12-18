Una kiss cam en el concierto de Coldplay, en Boston, el pasado 16 de julio, fue la encargada de dejar en evidencia una infidelidad entre el entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, y la ahora exejecutiva de Recursos Humanos, Kristin Cabot, misma que se volvió viral en redes sociales.

Ahora que parecen haberse clamado las aguas, Cabot, de 53 años, reapareció públicamente para hablar por primera vez del escándalo que cambió por completo su vida. La mujer se divorció y asegura que su carrera fue denigrada al convertirse en un meme mundial.

También reveló cómo es actualmente su relación con Byron.

Kristin Cabot revela qué pasó tras el escándalo de la kiss cam de Coldplay, ¿sigue con Andy Byron?

En entrevista para el medio estadounidense The New York Times, Kristin Cabot reconoció el momento viral de la kiss cam en el concierto de Coldplay fue algo inesperado.

La exjefa de Recursos Humanos de la empresa Astronomer reveló que un par de bebidas y la adrenalina del momento la llevaron a exponerse de esa manera con su entonces jefe Andy Byron. Sin embargo, dejó en claro que antes de esa bochornosa escena no había tenido ningún tipo de relación romántica con él.

“Tomé una mala decisión, me eché un par de High Noons, bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Y no es nada. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, contó Kristin Cabot.

Declaró que, desde julio de este año, cuando sucedió el incidente de la kiss cam en el concierto de Colplay, ha sido acosada en la calle y en redes sociales. Del mismo modo, dio a conocer que se divorció, permanece soltera y en la búsqueda de reconstruir su vida, lejos de los escándalos.

¿Qué pasó ese día, durante el concierto de Coldplay, según Kristin Cabot?

Kristin Cabot compartió que el 15 de julio se encontraba en pleno proceso de divorcio. Por ello, asistir al concierto de Coldplay con sus amigos le parecía una forma de distraerse y celebrar un momento de libertad.

Sin embargo, ese mismo día se enteró de que su expareja también estaría presente en el show. Confesó que, tras ser captada por la kiss cam, lo primero que le preocupó fue no herir a su exesposo ni poner en riesgo su trabajo.

Andy Byron y Kristin Cabot en el concierto de Coldplay ı Foto: TikTok @instaagraace

Aseguró que ella y Andy Byron estaban planeando cómo contarle lo ocurrido durante el concierto de Coldplay a la empresa. No obstante, todo cambió cuando recibió la noticia de que el video se había viralizado.

Kristin Cabot relató que, con el paso de los días, el escándalo en redes originado en el concierto de Coldplay afectó su entorno, especialmente a sus hijos adolescentes, quienes comenzaron a evitar espacios públicos por temor a ser señalados por desconocidos que reconocían a su madre.

Durante semanas, continuó Kristin Cabot, ella fue blanco de insultos en redes sociales, donde miles de usuarios la calificaron con términos ofensivos como “rompehogares” y “zorra”. Comentó que ya aprendió a lidiar con ese tipo de agresiones, pero la perturban los mensajes que incluyen información sobre los lugares que frecuenta cerca de su domicilio. Su seguridad y vida podrían estar en peligro.

“Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores y meter la pata de verdad. Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos”, comentó sobre las razones por las que decidió hablar de esa fatídica noche.

¿Sigue con Andy Byron?

Sobre su relación con Andy Byron, quien también renunció a Astronomer tras el escándalo del concierto, Kristin Cabot contó que al principio estaban en contacto.

Cuando se quedaron desempleados compartían mensajes sobre las noticias que surgían sobre su momento viral, mismo que fue cubierto por la prensa internacional. Sin embargo, en septiembre decidieron distanciarse para poder resolver sus vidas; no están juntos. En redes sociales comentan que Byron continúa casado.