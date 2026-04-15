Elenco de Malcolm el de en medio revela si habrá segunda temporada

Una de las familias más icónicas de la televisión está de regreso y ha causado revuelo a nivel internacional. Se trata del revival de Malcolm el de en medio, que con cuatro episodios en Disney+ conquistó nuevamente al público.

Después del estreno de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, la pregunta que no deja de rondar en redes sociales es si podría haber una segunda temporada, ya que el final dejó abierta la posibilidad de que la historia continúe.

¿Habrá segunda temporada de Malcolm el de en medio?

En una entrevista con Zach Sang Show, el actor Frankie Muniz, quien protagoniza la serie, reveló que el proyecto que vemos hoy en día se ha estado gestando durante más de una década.

Según él, fue Bryan Cranston (Hal) quien finalmente convenció al creador Linwood Boomer y a los ejecutivos de retomar la historia. “Sabíamos que las personas iban a verlo, así que decidimos hacer solo cuatro capítulos, pero bien planificados”, comentó.

Además, Muniz aclaró que los cuatro episodios no son una prueba para saber si el público estaría interesado en una continuación, pues la segunda temporada está prácticamente descartada por el momento debido a razones principales.

“La intención nunca fue que la miniserie se convirtiera en una prueba. Por ahora, eso es todo. Son solo cuatro episodios y estamos fuera”, sentenció el actor.

En ese sentido, el actor reveló que la historia fue escrita para terminar en el cuarto episodio. Por su parte, Linwood Boomer señaló que tanto Frankie Muniz como Bryan Cranston tienen compromisos profesionales sumamente ocupados, lo que hace casi imposible coordinar una grabación extensa.

Sin embargo, Boomer quiso dejar una chispa de esperanza para la serie, aunque admitió que grabar con los actores originales es complicado, pero no descartó que el universo pueda expandirse de la mano de alguien más.

Por su parte, Frankie Muniz ha mostrado agradecimiento por el recibimiento del revival de Malcolm el de en medio. “Espero que las personas lo acepten (el final), es lo que nosotros hicimos“, contó.