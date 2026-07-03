¿De qué murió el actor Fernando Kliche?

Este viernes 3 de julio, se dio a conocer la muerte del actor chileno uruguayo, Fernando Kliche, quien tenía 71 años de edad. La noticia generó conmoción en el espectáculo chileno.

El histrión había destacado en el pasado por su participación en teleseries. “Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida”, indicaron desde Chileactores.

“Una inolvidable carrera marcada por la imagen del clásico galán de telenovelas, que según dijo, más que ser galán él ‘ponía en práctica la galanura’. Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida”, agregó la organización.

¿De qué murió Fernando Kliche?

Si bien de manera inicial no se habían revelado detalles sobre la muerte del famoso, fue el programa Mucho Gusto quienes dieron más detalles sobre la causa del fallecimiento durante una conversación con Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, quien reveló lo motivos.

En ese sentido, aseguró que el intérprete tuvo algunas molestias mientras grababa una teleserie. “Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas”, indicó.

“Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo”, agregó la productora al mencionar que la enfermedad se encontraba en una etapa avanzada.

Con profundo pesar informamos el fallecimiento del actor Fernando Kliche, destacado intérprete uruguayo radicado en Chile, cuya trayectoria artística dejó una huella imborrable en la televisión, el teatro y el cine nacional. pic.twitter.com/r1czMXbGSk — Cinemachile (@cinemachile) July 3, 2026

No se dieron detalles más puntuales ya que el propio Fernando Kliche no quería que se supiera qué le había pasado. La productora sí mencionó sin embargo, que el actor estaba contento por este nuevo trabajo y que la partida afectó duramente al equipo.

¿Quién era Fernando Kliché?

Fernando Kliché nació el 8 de octubre en Montevideo, Uruguay. A sus 25 años de edad, llegó a Chile a visitar a su padre que también era actor. Fue en dicha visita que fue descubierto por el productor Arturo Moya Grau.

Antes de la fama, era médico veterinario, pero en 1981 debutó en teleseries con Casagrande. Posteriormente, se transformó en un icónico rostro y galán de la televisión nacional y le siguieron varios proyectos hasta sus últimos días.

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