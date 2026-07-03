Cynthia Urías denuncia amenazas de Nano Ilianovich, participante de Guerreros; él responde esto

La conductora Cynthia Urías denunció haber sido amenazada por Nano Ilianovich, participante del programa Guerreros Mundiales: Garra VS Veneno.

Como consecuencia, el deportista fue despedido de la competencia y más tarde, en Instagram, la presentadora sinaloense compartió con sus seguidores su sentir al respecto. Sin embargo, el atleta venezolano salió a contar su versión de los hechos, causando aún más polémica en redes sociales.

Cynthia Urías denuncia amenazas de Nano Ilianovich, participante de Guerreros

La polémica entre la conductora y el deportista estalló durante las grabaciones del programa Guerreros Mundiales: Garra VS Veneno, cuando Cynthia Urías denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de Nano Ilianovich, capitán del equipo Cobras.

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La noche del jueves 2 de julio, Urías compartió en redes sociales que se sintió violentada por el participante, señalando que gracias a que tenía el micrófono encendido, la producción pudo escuchar los comentarios y presuntas amenazas que él le dirigió.

La conductora expresó su preocupación por lo ocurrido y subrayó que este tipo de actitudes no deben normalizarse en un espacio televisivo. Su denuncia generó un fuerte impacto en la audiencia y en la producción, que tomó nota de lo sucedido. La situación rápidamente se viralizó, colocando a ambos protagonistas en el centro de una fuerte polémica.

“Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió el hate que me iba a caer en redes, etc etc. Diosito me cuido y yo traía el micrófono en la mano y la gente lo pudo escuchar, si no, nadie me hubiera creído", escribió Cynthia Urías.

Historia de Cynthia Urías ı Foto: Captura de pantalla

Nano Ilianovich da su versión de los hechos

Ante la acusación, Nano Ilianovich reaccionó a través de un live en su cuenta oficial de Instagram. En su transmisión, negó haber amenazado a Cynthia Urías y aseguró que la conductora “se quiere victimizar”.

Según su relato, el conflicto comenzó cuando la conductora de Guerreros pidió revisar la repetición de una prueba, alegando que había una salida en falso. Nano explicó que su respuesta fue en tono de molestia, pero nunca con intención de intimidar o agredir.

El también colaborador del programa Hoy insistió en que sus palabras fueron malinterpretadas y que su postura fue únicamente la de defender la dinámica del concurso. “Yo sé que se quiere victimizar”, declaró Nano Ilianovich.

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