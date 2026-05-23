Stephen Colbert regresa a la televisión en programa de Michigan junto al rockero Jack White

Desde el Teatro Ed Sullivan en Nueva York hasta... ¿televisión de acceso comunitario en Michigan?

Una noche después de que Stephen Colbert grabara su último episodio de The Late Show en CBS, hizo una aparición sorpresa presentando el programa de acceso comunitario Only in Monroe, emitido en el sureste de Michigan, a orillas del lago Erie.

Además, el rockero Jack White, originario de Michigan y que creció en Detroit a unas 40 millas al noreste de Monroe, se unió a Colbert como su “director musical voluntario”.

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“Tengo ganas de escuchar algo de vuestra música, si el tiempo lo permite”, bromeó Colbert con White, mientras se oían risas de un puñado de personas fuera de cámara.

Stephen Colbert entrevistó al actor Jeff Daniels durante la emisión de una hora que se centró mucho en chistes centrados en Michigan. El actor Steve Buscemi apareció en un fragmento grabado bromeando sobre Buscemi’s Pizza en Monroe.

El rapero Eminem, criado en Detroit, apareció en la grabación como el “jefe de bomberos” que aprueba incendiar los restos del decorado que Colbert, White y Daniels destruyeron al final del programa.

Stephen Colbert también habló por FaceTime con el humorista Byron Allen, que presentará Comics Unleashed, que reemplazará al cancelado Late Show de Colbert.

A day after his show was canceled by CBS, Stephen Colbert guest-hosted 'Only in Monroe,' a local public access show in Monroe, Michigan, along with musical director Jack White. pic.twitter.com/GIU1eUBUyl — Blue Georgia (@BlueGeorgia) May 23, 2026

Las presentadoras habituales del programa de acceso comunitario, Michelle Baumann y la ex Miss América Kaye Lani Rae Rafko Wilson, succionaron helio de globos con Colbert mientras hablaban sobre la lucha de Baumann contra el cáncer. Una advertencia en la pantalla decía: “Expresentador profesional de televisión, no intente esto en casa”.

Fue la segunda vez que Colbert presentó Only in Monroe. Como dijo durante la emisión sorpresa del viernes, anteriormente presentó un episodio en el verano de 2015, justo antes de tomar el relevo de Late Night de David Letterman.

No estaba claro dónde ni cuándo Stephen Colbert grabó el último episodio, que se emitió exactamente 24 horas después de su último programa Late Night. Los mensajes dejados el sábado solicitando comentarios desde el canal de acceso comunitario no fueron respondidos de inmediato.