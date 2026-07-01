Manolo Arjona, uno de los integrantes originales del famoso grupo Locomía, falleció a los 58 años. La notica fue confirmada por la agrupación española a través de redes sociales, donde sorprendió al público pues el intérprete perdió la vida de forma repentina mientras descansaba en su casa, en Viladecans, Barcelona.

El famoso es recordado por ser “el de amarillo”, pues siempre portó este color en la ropa usada durante sus shows.

Con la muerte de Manolo Arjona ya son tres los integrantes originales de Locomía que se han muerto. Hoy miles despiden a un ícono de la cultura pop iberoamericana.

Muere Manolo Arjona

A través de un mensaje publicado en su historia de Instagram, Locomía confirmó la muerte de Manolo Arjona, recordando su talento y sus inicios, en la soleada y colorida Ibiza.

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, recordó la agrupación que hoy está liderada por Xavier Font.

“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones. D.E.P”, finaliza el comunicado.

Mensaje de Locomía sobre la muerte de Manolo Arjona ı Foto: Captura de pantalla

¿De qué murió Manolo Arjona, integrante de Locomía?

Manolo Arjona, integrante de la agrupación Locomía, falleció a los 58 años de forma repentina en su casa de Viladecans, Barcelona, en España.

Medios locales informaron que el músico pasó gran parte de su última tarde pintando, una de sus pasiones, y luego se retiró a descansar. Sin embargo, cuando intentaron que despertara, se encontraba muerto.

Aunque aún no se ha confirmado una causa oficial de muerte de Manolo Arjona de Locomía, se cree que sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía.

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