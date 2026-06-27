Kenia Os conquista a miles de personas en Bellas Artes; es coronada Reina del Pride 2026

En el Pride 2026 de la Ciudad de México, la cantante mexicana Kenia Os deslumbró a miles de asistentes que se dieron cita en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes para vivir un espectáculo vibrante.

Su energía, vestuario y conexión con el público fueron sólo la antesala de su coronación como Reina del Pride. La sinaloense se mostró agradecida y aseguró que es una aliada de la Comunidad LGBTQ+. Además, motivó a los asistentes a mantenerse en pie de lucha por la defensa de la igualdad y los derechos de la diversidad.

Kenia Os conquista a miles de personas en Bellas Artes con un concierto gratuito este Pride 2026

Kenia Os encabezó el espectáculo musical de este sábado, Día del Orgullo en la Ciudad de México. La intérprete cautivó a sus seguidores con un show vibrante desde un escenario colocado en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.

Miles de personas se dieron cita para corear los mayores éxitos de la sinaloense.

Las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, lucieron completamente abarrotadas durante la presentación de Kenia Os. 🇲🇽 pic.twitter.com/3v23gK8sC8 — Keninis México Oficial (@KeninisMxOFC) June 28, 2026

Kenia también robó reflectores, pues lució un atuendo digno de una Reina del Pride, usando guantes largos, botas altas, un corset y un pantalón de tela roja con transparencias que hizo resaltar su esbelta figura.

La cantante cautivó al público cantando temas como “SLAY” y “Problemática”.

Kenia Os interpretando “Slay” en el PRIDE CDMX 2026. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/PN05eulThU — Kenia Society (@KeniaOs_Society) June 28, 2026

Kenia Os es coronada Reina del Pride CDMX 2026

“Muchísimas gracias. Esta corona no es mía, es gracias a ustedes, que día con día luchan por tener visibilidad, por que su voz sea escuchada en cualquier parte del mundo”, expresó emocionada la cantante cuando le colocaron la corona como Reina del Pride 2026.

Además, mostró su gratitud con la Comunidad LGBT+ por ser coronada esta noche: “Les agradezco de todo corazón, soy una aliada de esta comunidad y créanme que a donde yo vaya no sólo voy a llevar a mi país, sino a toda la comunidad que me apoya y me sigue”.

Las personas que se dieron cita en los alrededores del Palacio de Bellas Artes de la CDMX, expresaron su apoyo a Kenia Os gritando “Reina, Reina, Reina”, mientras hacían sonar sus abanicos.

Del mismo modo, llamó a la Comunidad LGBT+ a mantener una mirada crítica este día de fiesta. “Estamos festejando, pasándola increíble, pero que no se nos olvide el motivo por el que estamos aquí. Estamos aquí por una lucha, por ser respetados, por la igualdad”.

Momento en el que @KeniaOs es coronada como la Reina del Pride, que representa a la comunidad LGBT. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/Eek3TBw08Y — ؘ (@keniaverse) June 28, 2026

Puedes leer: