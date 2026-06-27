Exigen Marcha del Orgullo con su recorrido histórico

Sexta marcha Caravana por el Orgullo, celebrada en Oaxaca, el 20 de junio

EL ZÓCALO capitalino se ha convertido en el punto donde convergen dos de los eventos públicos más importantes del año: el Mundial de Futbol 2026 y la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+. Mientras miles de aficionados al futbol se preparan para seguir los encuentros desde el Fan Fest instalado por las autoridades, decenas de organizaciones de la diversidad sexual advirtieron previo a la marcha de hoy que no permitirán que la logística mundialista modifique una tradición que ha tardado casi medio siglo en consolidarse.

“NO SE NEGOCIA”. Con esa frase, 53 organizaciones civiles resumieron su postura al exigir al Gobierno de la Ciudad de México garantizar que la movilización de este sábado concluya, como ocurre desde hace más de dos décadas, en la Plaza de la Constitución.

Aunque las autoridades aseguraron que el acceso peatonal permanecerá abierto, los colectivos consideran que la instalación de estructuras metálicas, escenarios, filtros de seguridad y zonas restringidas podría generar cuellos de botella que alteren el recorrido histórico de la marcha.

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“La memoria, el presente y el futuro de nuestro movimiento no se negocian. El Zócalo es nuestro y a él llegaremos”, señalaron en un posicionamiento conjunto.

Sexta marcha Caravana por el Orgullo, celebrada en Oaxaca, el 20 de junio ı Foto: Cuartoscuro

Por primera vez, uno de los principales espacios de llegada de la marcha alberga simultáneamente un evento internacional que recibe a miles de aficionados.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la movilización sí podrá ingresar al Zócalo, las organizaciones solicitaron medidas adicionales para garantizar que el acceso sea libre, continuo y seguro.

Durante las últimas semanas se realizaron marchas en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, Irapuato, Mexicali, Tijuana, Culiacán y Mazatlán, mientras que otras ciudades mantienen actividades culturales, académicas y comunitarias relacionadas con la diversidad sexual.

Para las organizaciones LGBTTTIQAP+, el mensaje es claro: “la celebración deportiva más importante del mundo no debe convertirse en un obstáculo para una movilización que forma parte de la historia de los derechos civiles en México”.

Este sábado 27 de junio, la Marcha del Orgullo 2026 en la CDMX comenzará en el Ángel de la Independencia, pasando por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, cruzando un tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresando por la Calle 5 de Mayo hacia el Zócalo de la CDMX.