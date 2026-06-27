Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX: Sigue lo más relevante AL MOMENTO

Celebran edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX: Sigue AL MOMENTO lo más relevante.

Colectivos de la comunidad LGBT+ celebran este sábado la edición 48 de la Marcha del Orgullo. Tras la incertidumbre, manifestantes podrán llegar al Zócalo, donde en este momento está instalado el Fan Fest del Mundial 2026, que este sábado ofrecerá un concierto en lugar de transmisión de partidos.

10:30 hrs. Cierra circulación sobre Reforma por llegada de contingentes

Autoridades capitalinas reportaron cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, ante la llegada de contingentes.

10:30 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Gta. de la Diana Cazadora y Av. Insurgentes. #AlternativaVial Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/dYwNp2K4Iy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 27, 2026

10:00 hrs. Secgob despliega operativo para garantizar seguridad en Marcha del Orgullo

La Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México informó que desplegó un operativo de acompañamiento para garantizar la seguridad de los asistentes a la Marcha del Orgullo.

Como parte del mismo, 120 servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública realizarán labores para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que, con motivo de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTINB+, desplegará un operativo de acompañamiento para garantizar el desarrollo ordenado, seguro y pacífico de esta expresión social.



👉🏽 https://t.co/iofrIpaOMY pic.twitter.com/O2FQRIm1VZ — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 27, 2026

CDMX celebra la XLVIII Marcha del Orgullo, tras incertidumbre por uso de Zócalo

Colectivos de las comunidades LGBT+ celebran este sábado la edición 48 de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, como es tradición el último fin de semana de junio, en la que es considerada la movilización de este tipo más grande del país.

Este sábado 27 de junio, grupos de la comunidad toman las calles de la zona Centro de la Ciudad de México y las llenan de los colores de su bandera, de fiesta y música. No obstante, el motivo no es una celebración, sino una exigencia de fin a la violencia y discriminación que sufre la comunidad, y un exhorto al respeto a sus derechos.

Aspecto de una marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

En particular, este año la comunidad LGBT+ sufrió incertidumbre por la llegada al Zócalo capitalino, que este año se encuentra ocupado por el Fan Fest de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Ante acusaciones de que la prohibición de llegar al Zócalo representaría un nuevo “cierre de puertas” para la comunidad, el Gobierno capitalino resolvió la controversia al organizar los eventos de este fin de semana en la Ciudad y garantizar que ambos se lleven a cabo conforme a lo esperado.

Así, se determinó que los manifestantes a pie de la Marcha del Orgullo podrán acceder al Zócalo, mientras que los carros alegóricos y vehículos no podrán hacerlo.

De la misma forma, el concierto por la Marcha del Orgullo que tradicionalmente se celebra en el Zócalo se trasladó a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas.

El #FIFAFanFestival bailará al ritmo de Queen D.

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𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗘𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹



🏆 #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/xB2iyxq8Rb — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 27, 2026

En tanto, el Fan Fest no publicó el cronograma de los partidos que transmitirá este sábado en la pantalla monumental del Zócalo, pero informó que habrá un concierto a cargo de Queen’D.

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