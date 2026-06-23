¿Cuándo es la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México y cuál será el recorrido?

Junio es el mes del orgullo LGBT+, por lo que durante varios días se realizan marchas y actividades relacionadas a la defensa de los derechos de la comunidad como exposiciones, actividades culturales, centros de información, festivales y movilizaciones pacíficas.

Pese a que actualmente las sociedad tiene más apertura en temas relacionados con la libertad de género, la sexualidad y la identidad de género, muchas personas miembros de la comunidad LGBT+ continúan siendo oprimidas en México y en el Mundo.

En la actualidad la marcha del Orgullo LGBT+ está llena de celebración, música y diversidad; sin embargo, este movimiento comenzó como una movilización que buscaba visibilizar que la homosexualidad y la discriminación permeaban en México.

🌈✨ ¡En el Pride, la prevención también marcha! ✨🌈



🏳️‍🌈 El IMSS estará presente en la Marcha del Orgullo de la CDMX con su Módulo de Detección para acercar servicios gratuitos de salud a todas las personas.



📍 Frente al edificio central del IMSS

📅 27 de junio

🕤 De 9:30 a… pic.twitter.com/XgeBNT0DnC — IMSS  (@Tu_IMSS) June 23, 2026

¿Cuándo es la Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX?

Este 2026 la Marcha del Orgullo LGBT+ de la CDMX se realizará el sábado 27 de junio, y la concentración de las personas comenzará a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, para comenzar el recorrido aproximadamente a las 11:30 horas.

El recorrido de la Marcha del Orgullo LGBT+ partirá desde el Ángel de la Independencia, y pasará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo para poder terminar en el Zócalo de la CDMX.

En esta ocasión se espera algo distinto, pues de acuerdo con las redes sociales de la Marcha LGBT CDMX los contingentes estarán organizados en 14 secciones:

Poblaciones deportistas Poblaciones con discapacidad Organizaciones que trabajan y/o dan seguimiento a casos de asesinatos, desaparición y discursos de odio Poblacióes con discapacidad Poblaciones trans y No Binarias Familias Contingentes de organizaciones de la sociedad civil Contingentes de Estados de la República Mexicana Contingentes estudiantiles Contingentes artísticos y de entretenimiento Contingentes de sindicatos Contingentes de organizaciones políticas Sociedad civil en general Contingentes de empresas a pie

💜 ¡Cuídate y cuidémonos entre todes!



La Marcha es un espacio de comunidad, memoria, resistencia y orgullo.



El Orgullo también se construye desde el cuidado colectivo.



🏳️‍⚧️ Ante los ojos del mundo: tu lucha es mi lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad! 🏳️‍🌈#ElOrgulloPermanece pic.twitter.com/Is6n7tkiB2 — Marcha LGBT CDMX 🏳️‍🌈🇲🇽🏳️‍⚧️ (@MarchaLGBTCDMX) June 23, 2026

¿Cómo inició la Marcha del Orgullo LGBT+?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la primera marcha en identificarse como un movimiento social por parte de la comunidad homosexual en México se registró en la capital el 29 junio de 1978.

Luego de que una ola de movimientos y rebeliones por parde de miembros de la ahora nombrada comunidad LGBT+ comenzara a proliferar a partir de la década de 1960, las y los jóvenes se manifestaban en contra de la violencia y represión de las que eran víctimas debido a su orientación sexual y expresión de género.

En México la historia comenzó antes, pues 41 hombres fueron detenidos en 1901 cuando se encontraban en una casa ubicada en la capital utilizando atuendos que eran considerados “culturalmente propias de las mujeres”, y este suceso alcanzó gran foco debido a que el yerno de Porfirio Diaz, Ignacio de la Torre, se encontraba ahí.

Grabado realizado por Guadalupe Posada en 1901 ı Foto: Secretaría de Cultura

El Frente de Liberación Homosexual de México (FLH) fue la primera asociación en ser creada luego de que en 1971 un hombre fuera despedido de la tienda Sears tras haber sido señalado por conducta homosexual debido a su comportamiento.

La gran marcha del orgullo homosexual que se realizó el 29 de junio de 1979 estuvo llena de consignas en las que se exigía un alto a la represión, la socialización fuera de la binariedad, la lucha por un gobierno “obrero, democrático y homosexual”, entre otras.

Pese a que en la actualidad las marchas comenzaron a estar llenas de marcas que hacen campañas de marketing durante el mes del orgullo LGBT+, en redes sociales comenzó a abrirse un debate sobre el propósito y el origen de esta movilización.

Esto debido a que en México aún sigue existiendo mucha desinformación, discriminación y violencia hacia miembros de la comunidad LGBT+, pues incluso el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en transfeminicidios.

Más allá de los discursos estigmatizantes, las poblaciones LGBTIQ+ no dejamos de existir y contribuimos a imaginar mundos que desafían el sistema patriarcal y heteronormativo: colaboradoras de Igualdad de Género de la UNAM. Lee más en @Gaceta_UNAM > https://t.co/hPNkJuHBe6 pic.twitter.com/FQHABFsIlc — UNAM (@UNAM_MX) June 21, 2026

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