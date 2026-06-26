Kenia Os celebró en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y pasó desapercibida | VIDEO

Kenia Os celebró en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y pasó desapercibida

El triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia en el Mundial 2026 ocurrió el pasado miércoles 24 de junio y generó que miles de mexicanos salieran a las calles de la CDMX para celebrar. Al parecer, la cantante Kenia Os se contagió de la pasión futbolera.

Fue este jueves que la cantante de ‘Año Sabático’ publicó un video en el que la podemos ver celebrar el triunfo del Tri y su avance perfecto a dieciseisavos, pero no se quedó en casa y optó por acudir a donde estaba la afición.

Kenia Os celebra enmascarada en el Ángel de la Independencia

A través de su cuenta de TikTok, Kenia Os publicó un video con la canción ‘El Mariachi Loco’ del Mariachi Nacional de México. Primero, la podemos ver con un jersey de la Selección y unos jeans claros.

La famosa salta y se muestra muy emocionada por la victoria de México en el partido contra Chequia y la podemos ver incluso gritar a través de un walkie talkie, pero parece ser que decidió llevar su celebración a las calles.

En otra toma, la ex novia de Peso Pluma aparece sentada en su camioneta y se cambia sus tacones rojos por unos tenis negros, después de pone una chamarra oversize del mismo color y finalmente, se pone una máscara de luchador de color rosa con toques dorados.

Tras esto, la podemos ver junto con su equipo, que también trae máscaras de luchador mientras caminan por Reforma y otras calles de la Ciudad de México con el resto de la afición. “El FOMO me ha llevado a lugares increíbles”, admitió en la publicación.

Las redes sociales estallaron con la publicación, pues a pesar de que se trata de una de las artistas mexicanas más destacadas de los últimos años, logró pasar completamente desapercibida.

En el video, el público rápidamente reaccionó impactado y otros incluso mencionaron que se la encontraron en el festejo en el Ángel de la Independencia, pero que nunca sospecharon que se tratara de ella.

A pesar de esto, otros fans comentaron que sí la reconocieron y que ella les pidió que mantuvieran el secreto. Te dejamos algunas de las reacciones de los fanáticos:

"Te eché espuma sin saber que eras tú“.

“En el Ángel me di cuenta con mi prima [...] Le dije que si me podía tomar una foto con ella y me dijo que sí pero no lo estuviera diciendo por qué se iban a pedirle foto y no quería que la reconocieran”.

“Pase por un lado tuyo sin saber que eras tú nini“.

"Que increíble que lo disfruto como si no fuera cantante, si no una persona normal“.

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