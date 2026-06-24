‘Aquaman mexicano’ aparece en Reforma tras el triunfo de México e intensas lluvias

La celebración del triunfo de la Selección Mexicana por 3-0 ante Chequia dejó una de las postales más insólitas del día en la capital del país.

Entre la lluvia intensa y los encharcamientos registrados en la zona centro, un aficionado se lanza al agua acumulada en los alrededores del Ángel de la Independencia, donde fue apodado en como el “Aquaman mexicano”.

El momento ocurrió sobre Paseo de la Reforma, convertido en un corredor completamente inundado tras las precipitaciones que azotaron la zona mientras se disputaba el encuentro.

▶ #Video | Se hace llamar el Aquaman mexicano. Apareció zambulléndose en los fuertes encharcamientos registrados en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de México sobre Chequia.



📹: Luis Olivera



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Festejos pese a coladeras y encharcamientos

Los aficionados no les importó caminar o incluso mojarse en aguas estancadas provenientes de coladeras. En medio del entusiasmo por el resultado del partido, la euforia futbolera se impuso sobre las condiciones del clima.

“La Copa Mundial de la FIFA solo se vive una vez cada 4 años”, fue uno de los comentarios que circularon en redes sociales para justificar la intensidad de los festejos, reflejando el ánimo de quienes permanecieron en la zona pese a la lluvia.

El área de Reforma presentó acumulaciones importantes de agua, lo que dificultó el tránsito peatonal.

Aun así, grupos de aficionados continuaron llegando al Ángel de la Independencia, que reportó saturación de asistentes a pesar de la hora y las condiciones climáticas.

▶️ #VIDEO | La fiesta continúa en los alrededores del Estadio Ciudad de México. Con cánticos, banderas y porras, cientos de aficionados celebran la contundente victoria de México sobre Chequia y el cierre perfecto de la fase de grupos⚽🏟️

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Reforma saturada y llegada constante de aficionados

La situación en Ciudad de México se complicó conforme avanzaba la noche. Paseo de la Reforma permaneció parcialmente encharcado, con paso complicado para peatones que intentaban acercarse a la zona del festejo.

Aun con el terreno adverso, la afición continuó arribando al punto de reunión tradicional tras partidos de la selección. El ambiente se mantuvo entre cánticos, banderas y celebraciones espontáneas, mientras el flujo de personas no disminuía de manera inmediata.

El resultado del partido quedó así acompañado de una imagen que rápidamente trascendió el ámbito deportivo; una celebración masiva bajo la lluvia, con una ciudad parcialmente inundada y una afición que, pese a todo, no dejó de festejar el 3-0 de México sobre Chequia.

▶ #Video | Así celebraron aficionados mexicanos el 3-0 de México sobre Chequia, mientras la lluvia arreciaba. Nada detuvo a la gente, ni el frío ni la jornada laboral del día de mañana.



📹: Luis Olivera



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MSL