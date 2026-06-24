Más de 800 mil personas celebran en la CDMX triunfo de México sobre Chequia

Aficionados en Paseo de la Reforma celebran el triunfo de México sobre Chequia.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la noche de este miércoles 800 mil personas celebran el triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia en la Copa Mundial de Futbol de 2026.

En la red social X, la mandataria capitalina destacó la victoria histórica del equipo mexicano, que por primera vez gana sus tres duelos de fase de grupos en una justa mundialista.

“Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la Capital el triunfo histórico de nuestra Selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos. ¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista!”, escribió.

Esta noche más de 800 mil personas celebran en las calles de la #CapitalDeLaTransformación el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos.



¡Una vez más demostramos que somos la mejor sede mundialista! pic.twitter.com/V9qN8MqIJE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

Sheinbaum felicita a la Selección: ‘nos llenan de orgullo’

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana tras su triunfo frente a Chequia.

En la red social X, la mandataria manifestó su orgullo por el resultado obtenido en el torneo en el Grupo A.

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!“, escribió.

En el material compartido por la Presidenta se observa cómo celebra el triunfo de la Selección Mexicana junto a su esposo, Jesús María Tarriba Unger.

En las imágenes, Sheinbaum porta la playera oficial de la Selección Mexicana de color negro, que destacó por llevar inscrito el título de “PRESIDENTA”, acompañado por el número 1 en la espalda.

La grabación mostró el momento exacto en que la mandataria celebra, emocionada, frente a una pantalla.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

México hace historia en cierre de fase de grupos

México pasó en primer lugar de su grupo a la siguiente fase del Mundial, tras ganar 2-0 a Sudáfrica, luego 1-0 a Corea del Sur y ahora 3-0 a Chequia.

Además, Guillermo Ochoa entró de cambio al minuto 78 en sustitución de Raúl Rangel para jugar sus últimos minutos como portero de la Selección Mexicana y para implantar la marca de seis Mundiales jugados.

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cehr