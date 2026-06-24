Políticos se suman a la euforia por la victoria 3-0 de México ante República Checa

Distintas figuras del ámbito político nacional se sumaron a las felicitaciones dirigidas a la Selección Mexicana tras su reciente triunfo, destacando el desempeño del equipo y el ambiente de celebración que generó entre la afición.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó un mensaje de reconocimiento al conjunto nacional, al señalar: “¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”

Por su parte, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también se pronunció en redes sociales con un mensaje de celebración: “¡México está de fiesta! Qué orgullo ver a @miseleccionmx dejarlo todo en la cancha y entregarle este triunfo histórico a millones de mexicanas y mexicanos. Se jugó con el corazón, con pasión y con esa garra que nos representa como el gran país que somos. ¡Nos regalaron la emoción, la alegría y la felicidad de cada gol!”

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Además, añadió: “¡3 de 3! ¡Los 9 puntos! ¿Y si sí? ¡Vamos México!”

¡México está de fiesta! 🇲🇽 Qué orgullo ver a @miseleccionmx dejarlo todo en la cancha y entregarle este triunfo histórico a millones de mexicanas y mexicanos. Se jugó con el corazón, con pasión y con esa garra que nos representa como el gran país que somos. ¡Nos regalaron la… pic.twitter.com/5Pa9Qo0TI0 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 25, 2026

Desde el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, legisladores también enviaron un mensaje de reconocimiento al equipo nacional: “¡Felicidades a @miseleccionmx por este triunfo! Estamos muy orgullosos de ustedes. A seguir avanzando.”

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, celebró las anotaciones del encuentro con un mensaje festivo: “¡Goooool de Mateo Chávez y Julián Quiñones! ¡Viva México! Así celebramos el 2-0. Está con todo la Selección Mexicana. Seguimos en el pronóstico de goles, pero ojalá sean más.”

¡México haciendo historia! Es la ocasión en que más puntos se han logrado en un Mundial. La Selección cierra su mejor participación en fase de grupos. Marcador final 3-0 👏🏼 pic.twitter.com/iE8ITrwR2Q — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 25, 2026

Los mensajes reflejaron un ambiente de entusiasmo generalizado entre actores políticos de distintas fuerzas, quienes coincidieron en reconocer el desempeño del equipo nacional y el impacto del triunfo en la afición mexicana.

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MSL