México vs Chequia: miles de aficionados llegan al Estadio Ciudad de México

La emoción por el último partido de México en la fase de grupos del Mundial 2026 ya se siente en las calles de la capital. Desde las primeras horas de la tarde, cientos de aficionados comenzaron su traslado hacia el Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro frente a Chequia, un último duelo dentro del Grupo A.

Uno de los puntos con mayor movimiento ha sido la estación Taxqueña del Tren Ligero, donde largas filas de seguidores vestidos con los colores de la Selección Mexicana se formaron para abordar los convoyes rumbo al inmueble ubicado en Santa Úrsula Coapa.

El transporte público se convirtió en una de las principales opciones para llegar al estadio, mientras la afición se preparaba para una jornada llena de futbol y ambiente mundialista.

#VIDEO | Aficionados en el tren ligero rumbo al Estadio Ciudad de México, a poco más de cinco horas para el juego de la Selección Mexicana contra Chequia 🇲🇽🇨🇿⚽🏟️



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Afición llega al Estadio Ciudad de México

A medida que avanzó el día, los alrededores del estadio comenzaron a teñirse de verde, blanco y rojo. Los primeros grupos de aficionados arribaron varias horas antes del silbatazo inicial para asegurar su ingreso y disfrutar del ambiente previo al encuentro.

Alrededor de las 15:15 horas comenzó el acceso del público al inmueble, mientras cientos de personas ya hacían fila en los diferentes accesos habilitados. Entre los asistentes destacó la presencia del famoso Pato Merlín, personaje que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la afición mexicana durante los torneos internacionales.

La jornada también estuvo marcada por cambios en las condiciones climáticas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la zona de Santa Úrsula Coapa cuando faltaban varias horas para el inicio del encuentro. Ante ello, numerosos aficionados recurrieron a impermeables y capas para protegerse mientras continuaban avanzando hacia los filtros de ingreso.

Para garantizar la seguridad durante el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo integrado por 7 mil 500 elementos policiales, respaldados por 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta.

▶ #Video | 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 La gente canta el Cielito Lindo en los momentos previos a que se abran las puertas del Estadio Ciudad de México. 🏟️🇲🇽🇨🇿⚽💯



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Calles cerradas alrededor del estadio

Como parte del dispositivo de seguridad y movilidad, diversas vialidades cercanas al estadio presentan cierres y accesos controlados.

Entre los accesos vehiculares con filtros se encuentran:

Avenida Santa Úrsula

Calzada de Tlalpan

Conexión entre Tlalpan y Viaducto Tlalpan

También se habilitaron accesos semipeatonales en puntos como:

San Guillermo y Santa Úrsula

San Guillermo y San Jorge

San Guillermo y San Alejandro

Periférico y Viaducto Tlalpan

Periférico y Coapa-Renato Leduc

Zona de Gran Sur y Avenida del Imán

Para quienes llegan caminando, los principales accesos peatonales se localizan en:

San Jorge

San Alejandro

San Benito

San León

San Juan

Circuito Azteca

Avenida del Imán

Acoxpa y Las Torres

Las autoridades recomendaron a los asistentes anticipar sus traslados debido al alto flujo de personas esperado para el encuentro entre México y Chequia.

▶ #Video | 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 El público comienza a ingresar al Estadio Ciudad de México para el último juego de México en la fase de grupos del Mundial. 🇲🇽⚽🏟️



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